De R-waarde was nog nooit zo hoog. Hoe erg is dat?

Wat is er aan de hand?

Nog nooit verspreidde het coronavirus zich zo snel: dit weekend meldde het RIVM een R-waarde van 2,91. Dat betekent dat 100 besmette personen gemiddeld samen 291 nieuwe personen besmetten. Omdat de 291 besmette mensen samen 847 mensen aansteken, kan het aantal besmettingen snel stijgen. Het cijfer gaat over de situatie van twee weken geleden, begin juli, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. “Maar het is zorgelijk”, vindt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. “Eerst steeg het aantal besmettingen vooral onder jongeren, maar ook bij ouderen stijgt de curve nu.”

Hoe erg is dat, nu er vanwege de vaccinatiecampagne minder mensen in het ziekenhuis belanden?

Nee, opnieuw code zwart op de ic zal niet snel gebeuren, erkent Baidjoe. Tegelijkertijd vindt hij de hoge R-waarde wél zorgelijk, omdat het een gemiddelde is. Dat betekent dat het virus zich in bepaalde kringen nóg sneller verspreidt. “Onder jongeren bijvoorbeeld. Maar vergeet ook niet dat in armere wijken veel mensen huiverig zijn voor een vaccin. Het virus kan daar snel rondgaan én zal leiden tot meer ziekenhuisopnames.”

Dat aantal opnames is intussen al aan het stijgen: in totaal liggen 311 mensen met corona in het ziekenhuis, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zondag. Donderdag waren dat er nog 230. Dat is kwalijk, want de zorg is nog steeds overbelast, benadrukt Baidjoe. “Ziekenhuizen zijn druk bezig met het inhalen van uitgestelde zorg. Als de corona-opnames stijgen, is daar weinig ruimte voor.”

Zijn strengere maatregelen dus noodzakelijk?

Een strenge lockdown, daar hoeven we niet meer naar terug, denkt Baidjoe. “Wel moet het kabinet gericht maatregelen invoeren, op plekken waar het besmettingsrisico’s het hoogst is.” Zo pleit hij voor de herinvoering van een mondkapjesplicht in ziekenhuizen en openbare ruimtes. Ook zouden in kroegen en cafés ventilatie-eisen moeten gelden. “Want als je met te veel mensen in een ruimte zit, is anderhalve meter alleen niet genoeg. Of zet iedereen op het terras.”

Het herinvoeren van een maximaal aantal bezoekers thuis, dat is volgens Baidjoe niet per se nodig. Duidelijke communicatie over hóe je die bezoekers ontvangt, wel. “Acht bezoekers binnen is héél iets anders dan acht bezoekers in je tuin. In de buitenlucht is het risico op besmetting veel kleiner.” Het kabinet zou meer nadruk moeten leggen op het voorkomen van verspreiding in gesloten ruimtes, vindt Baidjoe.

Sinds vorige week stagneert het aantal besmettingen. Hoe komt dat?

Hoewel de ‘R’ twee weken geleden nog nooit zo hoog was, hangt het aantal besmettingen sinds vorige week rond de 10.000 per dag. Dat komt deels door recent ingevoerde strengere maatregelen, denkt Baidjoe. “Nu de clubs zijn gesloten, die een ideale omstandigheid voor het virus waren, kan het zich daar in ieder geval niet meer verspreiden.” Ook de hoge vaccinatiegraad houdt een deel van de verspreiding tegen. “Maar het beschermt nooit volledig. Ook als je volledig gevaccineerd bent, kun je het virus oplopen en besmettelijk zijn.”

Baidjoe sluit bovendien niet uit dat de huidige cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn, vanwege de drukte bij de GGD. “Niet alle testresultaten komen op tijd binnen vanwege capaciteitsproblemen bij laboratoria”, zegt Baidjoe. “Het bron- en contactonderzoek liep ook achter.” Hij vreest dat het aantal besmettingen in de praktijk veel hoger ligt.

Wanneer kunnen we de maatregelen dan wél definitief gedag zegggen?

Dat is lastig te voorspellen, vreest Baidjoe. “Dat draait om de vraag: welk risico vinden we als maatschappij acceptabel? De vaccinatiegraad moet sowieso hoger zijn dan nu. Maar de vaccinaties moeten ook eerlijk tussen landen worden verdeeld. Anders ontstaan in het buitenland nieuwe virusvarianten, waar onze huidige vaccins niet tegen beschermen.”

Om het virus écht effectief te bestrijden, moet Nederland meer samenwerken met buurlanden, denkt hij. “Door het delen van data, of het gezamenlijk treffen van maatregelen. Anders gaat een nieuwe uitbraak zó de grens over en begint de bestrijding weer opnieuw.”

