De PVV in Pekela heet Oekraïense vluchtelingen van harte welkom

Hoeveel Oekraïners uiteindelijk naar Nederland zullen vluchten, is nog volstrekt onduidelijk. Maar gemeenten moeten zich klaarmaken voor grote groepen. De Verenigde Naties reppen al over ‘de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’.

PVV-leider Geert Wilders riep aanvankelijk dat de directe buurlanden van Oekraïne voor opvang moeten zorgen, omdat ‘Nederland vol zit, dankzij Rutte’. Later kwam hij hier enigszins op terug door te verklaren dat hier ‘tijdelijk en beperkt ruimte’ moet zijn voor deze vluchtelingen. PVV-lijsttrekker Arthur van Dooren is duidelijker: Oekraïners verdienen onze hulp, zegt hij. “Deze mensen moet je de hand reiken.”

Uw partijleider vindt dat dit tijdelijk en beperkt moet zijn. Wat betekent dat?

“Ik ga niet over landelijk beleid, dan moet u Geert maar bellen. Wij zijn de Pekelder PVV.”

Hoe moet Pekela wat u betreft omgaan met Oekraïners?

“Er staat hier een bejaardenhuis leeg, daar wil de gemeente deze mensen in onderbrengen. Misschien dat daar honderd vluchtelingen in kunnen verblijven. Dat steunen wij. Voor een klein dorp als Pekela is dat een behoorlijk fors aantal. Wat we zien is dat er vooral vrouwen en kinderen komen en dat de mannen in Oekraïne achterblijven. Dit is belangrijk om op te merken. Van andere groepen die hier asiel aanvragen zie je vooral mannen. Zij proberen hier een vergunning te regelen, waarna ze de rest van het gezin willen laten overkomen.”

En hoe tijdelijk moet de opvang zijn?

“Dat is op voorhand niet te zeggen. We weten natuurlijk niet hoe de oorlog zich ontwikkelt. Je kunt iemand niet lange tijd op een veldbed in een sporthal laten slapen. Dat is verre van ideaal. En ook bij mensen thuis zullen de opvangmogelijkheden beperkt zijn. Dat is misschien voor zes weken leuk, maar daarna beginnen de irritaties, ook over de kleinste dingen zoals tandpastadopjes. En wat als mensen op vakantie willen?”

Waarom zouden mensen uit Oekraïne voorrang moeten krijgen op anderen?

“We hebben hier in Pekela een oud verpleegcentrum dat door het Coa wordt gebruikt als een quarantainehotel. Asielzoekers die met corona zijn besmet, worden daar een paar dagen geplaatst, totdat ze kunnen terugkeren naar het asielzoekerscentrum. Het college heeft dit besloten, maar wij zitten hier niet op te wachten. Er zitten ook veel ‘veiligelanders’ tussen, mensen die helemaal geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Sommigen komen in Nederland aan en vertellen dat ze hun identiteitspapieren zijn kwijtgeraakt. Ze bedoelen: we hebben ze met opzet weggegooid, omdat we anders direct worden teruggestuurd. Wij vinden dat de echte vluchteling onze bescherming verdient. Dat coronahotel had de gemeente ook kunnen gebruiken voor de opvang van Oekraïners.”

Lees ook:

Een haardvuur gezellig? De Partij voor de Dieren vindt het vooral ouderwets en ongezond

Trouw peilt de stemming in het land. Vandaag: De Partij voor de Dieren in Eindhoven wil dat er minder hout gestookt wordt in de gemeente.