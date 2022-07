De putdeksel is weer in trek bij het dievengilde

De gemeente Stichtse Vecht (Utrecht) waarschuwt haar inwoners voor het gevaar van de verdwenen putdeksels. Bijvoorbeeld voor spelende kinderen, voetgangers en fietsers. Burgemeester Ap Reinders heeft er geen goed woord voor over. ‘Te gek voor woorden, maar het gebeurt. Opgelet dus!’, laat hij via Twitter weten.

De dief is onder meer actief in de straten van Maarssen, Breukelen en Loenersloot, waar sinds begin juli inmiddels zeventien deksels zijn ontvreemd. Daarnaast verdwenen ook tientallen goten en kolkdeksels. De schade is opgelopen tot ruim 6.000 euro.

Inmiddels zijn meerdere aangiftes gedaan. De gemeente roept getuigen of mensen die meer informatie hebben over de diefstallen op om zich te melden bij de politie die de zaak onderzoekt.

Acht euro per deksel

Het is niet de eerste keer dat putdekseldieven actief zijn. In de afgelopen jaren werden meerdere gemeenten slachtoffer van putdekseldieven. In 2012 zouden in de omgeving Arnhem meer dan 100 putten zijn ontvreemd. In Heerlen ging het in 2018 om ongeveer zeventig gestolen deksels.

De voorbije maanden was het ook raak in het Twentse Goor. “Dit moet heel snel stoppen”, zei wijkagent Jos Olde Daalhuis van Delden eerder in de regionale krant Tubantia. “Als er iemand in de gaten valt of fietst, zijn de gevolgen niet te overzien.”

Hij vermoedt dat het niet om kwajongensstreken gaat, maar om de marktwaarde van de putdeksels. Met een gewicht van tientallen kilo's kan een put bij de oudijzerboer ongeveer acht euro opleveren. Voor zover bekend zijn zowel in Stichtse Vecht als Goor nog geen dieven in de kraag gevat.