De problemen op Schiphol duren nog de hele winter: maatschappijen moeten opnieuw passagiers minderen

Tot het einde van het winterseizoen, dat tot en met maart loopt, gaat een maximumaantal gelden voor vertrekkende reizigers.

In de vakantieweken houdt Schiphol een maximum van 50.000 vertrekkende passagiers per dag aan. In vergelijkbare weken in 2019 vertrokken 53.000 passagiers van de nationale luchthaven, zegt een woordvoerder.

Het vliegveld vroeg maatschappijen eerder al om tot eind oktober gemiddeld 9250 passagiers minder per dag vanaf Schiphol te laten vertrekken, wat neerkwam op een vermindering van 18 procent. Daardoor moest bijvoorbeeld KLM vluchten schrappen.

Tegenover de NOS laat KLM al weten dat ‘nu de maat vol is’: “De situatie op Schiphol vraagt al te lang, te veel van onze klanten en onze collega’s”, aldus Marjan Rintel. Het beperken van passagiers zou niet iets voor de lange termijn zijn - maar inmiddels duurt de situatie al maanden, en zal dus ook nog maanden blijven duren.

Dat er nog steeds een beperking nodig is, komt doordat er een tekort aan beveiligers is. In de winter is er voor de veiligheidscontrole volgens Schiphol meer tijd nodig: één van de redenen hiervoor is dat mensen meer kleren en jassen aan hebben. De ingrepen zijn nodig voor een ‘stabieler’ proces voor passagiers op de luchthaven. De personeelstekorten leidden afgelopen maanden geregeld tot chaos op Schiphol.