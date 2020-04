De privacywaakhond sluit zich aan bij de lange rij critici van de corona-traceerapp

De overheid laat momenteel nog teveel fundamentele vragen over de introductie van zo’n app onbeantwoord, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook ligt nog niet vast dat het daadwerkelijk een effectieve manier is om het virus in te dammen.

De AP zou maandag met een oordeel over de zeven apps komen die nu nog in de running zijn om te worden gekozen door het ministerie van volksgezondheid. Het gaat om applicaties voor op telefoons waarmee wordt bijgehouden wie bij wie in de buurt is geweest. Zo kan, mocht iemand besmet blijken met Covid-19, iedereen die contact met die persoon had, worden gewaarschuwd en voorzorgsmaatregelen nemen.

Maar de privacywaakhond kan naar eigen zeggen nog geen oordeel geven. Dat komt met name door het ministerie zelf. Veel informatie ontbreekt. Zo is niet duidelijk omschreven wie er verantwoordelijk wordt voor de verwerking van de gegevens: de bedrijven achter de app, de GGD of andere zorginstantie, of de overheid. Ook ontbreken duidelijke kaders over de inzet van de app. Hoe wordt bijvoorbeeld voorkomen dat mensen die er niet aan mee willen doen, straks worden geweigerd op hun werk of in de supermarkt?

Zolang dergelijke cruciale vragen nog open liggen, is het volgens de AP onmogelijk om het ontwerp en de werking van de app te beoordelen langs de meetlat van de privacywet. Daarbij gaat het onder meer om de vraag of de inzet van de techniek noodzakelijk is en of er geen minder vergaande manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken. Bijhouden wie met wie contact heeft, is volgens de AP een ‘zeer ingrijpende inbreuk’ op het recht op een privéleven van burgers.

Snelheid staat zorgvuldigheid in de weg

Omdat de overheid zo weinig kaders heeft gesteld, konden ook de zeven appbouwers hun plannen nog niet goed uitwerken, zegt de toezichthouder. De bedrijven leverden informatie over hun voorstel te laat, slordig of zeer beperkt aan. De snelheid waarmee het ministerie de app wil introduceren, lijkt hier dus opnieuw de zorgvuldigheid in de weg te staan. Eerder riepen verschillende deskundigen en mensenrechtorganisaties het kabinet al op om een pas op de plaats te maken.

Nu de toezichthouder zich bij de uitdijende rij critici aansluit, lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat er snel een traceerapp komt. Het kabinet wilde eigenlijk dinsdag al een knoop doorhakken. De AP zegt in de toekomst opnieuw een poging te willen doen om eventuele voorstellen kritisch te bekijken, maar wel alleen als de effectiviteit, de kaders, de plannen en de apps beter zijn uitgewerkt.

