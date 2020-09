Updates Coronavirus

De premier drukt het land op het hart: Hou je aan de coronaregels, alleen dan krijgen we het virus eronder

Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus in Nederland. Beeld ANP

In dit updatebericht van vrjidag 18 september leest u gedurende de dag updates over het coronavirus. Dat van gisteren vindt u hier, meer artikelen van Trouw over de coronapandemie – waaronder de actuele cijfers – vindt u hier.