De politie staakt, de nachtclubs gaan open. Volgt de andere horeca ook?

De vier grote politiebonden laten weten dat het menens is. Om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao vlot te trekken, roepen zij hun leden op om horecazaken die zich niet aan de coronamaatregelen houden komend weekend met rust te laten. Een meevaller voor de nachtclubs. Zij willen met de actie ‘De Nacht Staat Op’ zaterdag massaal de deuren openen, kondigden brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs eerder al aan.

Boerenverstand

Agenten zijn van plan van vrijdagavond tot maandagochtend ‘zo passief mogelijk’ toezicht te houden op het uitgaanspubliek. Horeca die zich niet aan de regels houdt, hoeft dus niet te vrezen door de politie op de bon te worden geslingerd. De vraag is nu of ook andere horecagelegenheden de deuren na 22.00 uur openhouden.

“Die verwachting heb ik wel”, reageert voorzitter René Boerdam van het Nederlands Horeca Gilde. Boerdam heeft twee cafés in Haarlem die zaterdag open blijven. Vooral voor de cafés die normaal tot in de nacht open zijn, is de vroege sluiting een harde klap.

Ook de Zwolse horeca is voornemens komend weekend na tienen open te blijven, weet ondernemer Elles Hetebrij met een café en restaurant in de binnenstad. “Wij blijven open”, klinkt het strijdvaardig. Van collega-ondernemers hoort ze gelijke geluiden. Hetebrij heeft net besloten om ook niet meer actief te controleren op QR-codes en het personeel stopt met het dragen van een mondkapje. “Het is hoog tijd om weer het boerenverstand te gebruiken.”

‘Boa’s grijpen in’

Hoewel de politiebonden een staking hebben aangekondigd, gaan horecagelegenheden niet helemaal vrijuit, waarschuwt gildevoorzitter Boerdam. “De controle wordt uitgevoerd door boa’s en die staken niet. Het zal per gemeente verschillen hoe zij daarmee omgaan.”

Burgemeester Hubert Bruls zei woensdagochtend op NPO Radio 1 dat bij handhaving van nachtclubs en andere horeca in eerste instantie de boa’s van de gemeente aan zet zijn. “De politie grijpt pas in het uiterste geval in. Ik ga ervan uit dat, als de politie nodig is en mensen zich op grote schaal niet aan de regels houden, er wel degelijk wordt opgetreden.”

Klaar met de opstelling van overheid als werkgever

De politiebonden vragen de gemeenteboa’s zich solidair te verklaren met de acties. “Het chagrijn is groot”, ziet Gerrit van de Kamp van politiebond ACP. Hij is klaar met de opstelling van de overheid als werkgever. “Ze denken altijd met een dubbeltje op de eerste rang te zitten en dat moet eens afgelopen zijn.”

Van de Kamp stelt dat er iets moet gebeuren aan de werkdruk en het loon van politiemensen. “Oudere collega’s die met pensioen gaan trekken een grote wissel op de bezetting. Daarnaast kiezen steeds meer jonge collega’s voor andere banen omdat de omstandigheden gewoon waardeloos zijn.” Daarmee doelt hij op de werkdruk. “Bijvoorbeeld bij de ME.”

Naast de acties dit weekend stoppen de agenten ook komende week met het beboeten van kleine vergrijpen, zoals kleine snelheidsovertredingen. “Geen klein bier”, waarschuwt Van de Kamp. “Een paar jaar geleden hebben we eenzelfde actie gedaan en dat heeft de overheid toen 150 miljoen euro gekost.”

Lees ook:

‘Kabinet wil thuiswerkadvies schrappen en openingstijden horeca verruimen’

Langere openingstijden voor de horeca en het schrappen van thuiswerk. Dat zijn twee van de versoepelingen van de coronamaatregelen die bij het kabinet op tafel liggen.