De politie kon meelezen met versleutelde chatberichten: Duizenden kilo's drugs onderschept, honderden arrestaties

De Nederlandse en Franse autoriteiten hebben een grote slag toegebracht in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Europese politiediensten wisten een versleuteld telefoonnetwerk te kraken en konden maandenlang live meelezen met communicatie tussen de grootste criminelen in Europa. “Het was alsof we bij ze aan de vergadertafel zaten”, zei een trotse Jannine van den Berg, hoofdcommissaris landelijke politie tijdens een persconferentie bij Eurojust in Den Haag.

De resultaten van het onderzoek zijn ongeëvenaard voor de Nederlandse politie. Hier werden de afgelopen maanden 20 miljoen berichten onderschept. Ze leverden informatie voor de aanhouding van meer dan honderd verdachten, het onderscheppen van 8000 kilo cocaïne en 1200 kilo crystal meth. Ook werden negentien synthetische drugslabs ontmanteld en 150.000 liter synthetische drugsgrondstoffen geconfisqueerd. Verder werd 20 miljoen euro cash gevonden, net als tientallen vuurwapens, auto’s, politie-uniformen, kogelwerende vesten en handboeien.

Servers in Frankrijk

Centraal in het onderzoek staan telefoons die gebruikmaken van de diensten van het bedrijf EncroChat, dat versleuteling beschikbaar stelde aan criminele organisaties en hun leden. EncroChat maakte daarbij gebruik van aangepaste telefoons die draaiden op de Google-software Android. Het bedrijf had wereldwijd zo’n 50.000 gebruikers, waaronder 12.000 in Nederland.

De Franse politie kwam de telefoons op het spoor. Sinds 2017 stuitten rechercheurs in hun onderzoek naar de georganiseerde misdaad steeds vaker op telefoons die gebruikmaakten van EncroChat. De servers ervan bleken in Frankrijk te staan. De autoriteiten slaagden erin de versleuteling te kraken waardoor berichten al werden onderschept voordat deze versleuteld werden door de gebruikers en EncroChat.

Franse autoriteiten deelden hun onderzoek met Europese politiediensten, waaronder de Nederlandse. Sinds 1 april konden honderden rechercheurs van de Dienst Landelijke Recherche dag en nacht communicatie van duizenden criminelen live volgen.

Uniek inkijkje

Volgens de politie heeft het onderzoek een ‘uniek inkijkje’ gegeven in de internationaal georganiseerde misdaad. “Er kwamen dagelijks berichten voorbij over levensbedreigende situaties zoals gijzelingen, schokkende martelingen en liquidaties”, zegt hoofdcommissaris Van den Berg. In 22 gevallen zijn potentiële slachtoffers van crimineel geweld gewaarschuwd.

Het onderzoek draait vooral om georganiseerde drugscriminaliteit. “Onderschepte berichten gaan over drugsleveringen van het ene naar het andere continent, en over witwaspraktijken over de hele wereld”, aldus John Lucas, hoofdofficier van Justitie.

Cryptotelefoons zijn populair bij criminelen binnen de georganiseerde misdaad, die onderling anoniem en versleutelde berichten sturen en zich zo veilig wanen. Grote onderzoekszaken zijn gebouwd op gekraakte versleutelde berichten, zoals die rondom het netwerk van de vermeende drugsbaas Ridouan T., die vorig jaar in Dubai werd opgepakt.

Op 13 juni waarschuwde het bedrijf EncroChat alle criminele gebruikers en adviseerde ze de telefoons weg te gooien. Te laat, aldus de politie. “Wij beschikken al over die miljoenen berichten. Een schat aan informatie die ook in de toekomst belangrijk zal zijn bij onderzoek naar talloze zaken”, aldus Andy Kraag, hoofd dienst landelijke recherche. De onderschepte berichten draaien de manier van rechercheren om, zegt Kraag. “Een zaak zoekt geen bewijs, ons bewijs zoekt nu de zaak.”

De Britse politie heeft meer dan 700 mensen opgepakt na het kraken van de versleutelde chatapp EncroChat door Nederland en Frankrijk. Verder hebben de Britse autoriteiten 54 miljoen pond (bijna 60 miljoen euro) aan contant geld, 77 vuurwapens en ruim twee ton drugs in beslag genomen, meldt de National Crime Agency. Frankrijk en Nederland konden live meelezen met de 60.000 gebruikers van EncroChat, die dachten dat ze vrijuit met elkaar konden chatten over moorden en drugs. Die informatie werd ook gedeeld met het Verenigd Koninkrijk, omdat ongeveer 10.000 gebruikers daar vandaan kwamen.

