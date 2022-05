De politie had het in 2021 drukker dan ooit, toch daalt de ‘klassieke’ criminaliteit

Het aantal misdrijven mag vorig jaar dan gedaald zijn, toch had de politie het in 2021 drukker dan ooit. Dat kwam vooral door de coronarellen, de handhaving van coronamaatregelen, corona- en klimaatdemonstraties en het gestegen aantal 112-meldingen. Daardoor hield de politie minder middelen en mensen over voor ander politiewerk, zoals aanwezigheid in de wijk.

Dat schrijft de korpsleiding in de jaarverantwoording van 2021, die woensdag werd gepubliceerd. Uit die politiecijfers blijkt dat de ‘klassieke’ criminaliteit, zoals overvallen, nog steeds daalt. Vorig jaar registreerde de politie 741.111 misdrijven, zeven procent minder dan in 2020. Wel zag het een toename in digitale criminaliteit en ontving het meer melding van spoedsituaties.

3,2 miljoen mensen belden vorig jaar naar het alarmnummer. Dat waren er 150.000 meer dan het jaar ervoor. Ook steeg het aantal overlastmeldingen met elf procent ten opzichte van 2020. Het leeuwendeel daarvan, een kwart, ging om meldingen over personen die verward gedrag vertoonden.

Een jaar getekend door forse tegenstellingen

De inzet van politie voor corona ging vaak ten koste van de reguliere taken van de politie. Zo waren er meer mensen nodig bij de Mobiele Eenheid (ME), omdat deze vaak uitrukte tijdens de vele demonstraties en rellen die vorig jaar plaatsvonden. De politie moest daarvoor wijkagenten en rechercheurs inzetten die daardoor hun eigen taken niet konden uitvoeren. Hierdoor had de politie minder zicht op wat er speelde in de wijken en liepen het werk en de doorlooptijden van zaken op. In totaal maakten politiemedewerkers vorig jaar 800.000 overuren wegens de drukte.

Korpschef Henk van Essen spreekt van een jaar getekend door forse tegenstellingen. Hij noemt naast de rellen ook de bedreigingen aan het adres van politici, wetenschappers, journalisten, hulpverleners en ook de politie zelf. Bij hem roept het de vraag op ‘wat er in de samenleving aan de hand is’. Diezelfde verharding ziet de politie ook in de criminele onderwereld. De moord op Peter R. de Vries is daarvan een goed voorbeeld, zo staat in het jaarverslag.

Geweldsgebruik van de politie zelf kwam vorig jaar ook meermaals onder een vergrootglas te liggen, bijvoorbeeld na een woondemonstratie in Rotterdam. De politie paste vorig jaar vaker geweld toe en wijdt dat zelf aan de polarisatie in de maatschappij. Na rellen van 14 maart in Den Haag besloot het Openbaar Ministerie om de rechter het toegepaste geweld van twee agenten te laten beoordelen. In totaal werden vorig jaar 2279 politiemedewerkers beoordeeld op hun gewelddadig handelen. In tien procent van die beoordelingen bleek dat er niet-professioneel was gehandeld.

In 2021 ontving de politie 7 procent meer klachten dan het jaar ervoor. Deze gingen net zoals het voorgaande jaar meestal over de bejegening of het gedrag van een agent, gevolgd door de klacht dat de politie geen, onvoldoende of een onjuiste actie ondernam.

Onderhandelingsakkoord politie-cao, zeker 8,5 procent meer loon

Na maandenlange onderhandelingen en diverse acties, is er een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De politievakbonden, minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en korpschef Henk van Essen zijn het met elkaar eens geworden.