De plataan die Eindhoven verbindt, zal hoe dan ook worden gered

Met de Gevlekte Zuiderling heeft de plataan op groendomein Het Wasven al jarenlang een eigen naam, maar Ton Stokwielder voegt er graag nog een aan toe: de feniksboom, want herrezen uit zijn eigen as. Zoals ’s lands eerste wereldboom (Nederland telt er inmiddels zeven) het afgelopen jaar heeft geknokt voor zijn voortbestaan, verdient volgens de directeur van Stichting Wereldboom een diepe buiging. En een bijzondere hulppoging.

Nee, voor zover hij weet, is de constructie met een soort bypass nooit eerder uitgevoerd bij een 35 meter hoge boom. Volgende maand krijgt de Eindhovense plataan een grote slurf aangemeten die de wortelvoet en de kroon met elkaar verbindt. Die missen sinds een aangestoken brand, vorige zomer, over een afstand van negen meter de connectie met elkaar. De zwartgeblakerde bast is zodanig aangetast dat de neergaande sapstroom naar de wortels is afgebroken. Stokwielder: “Zij raken uitgemergeld, want ze krijgen van de bladeren bovenin niet meer de benodigde suikers. De opgaande sapstromen door de houtvaten zijn wel intact.”

Een hightechconstructie die in de papieren loopt

Het wordt een hele operatie. Tegen de stam komt vermoedelijk zo’n tien jaar lang een slurf (met afsplitsingen naar de gezonde takken) waarin grond tegen de boom wordt gezet. Hier moeten nieuwe worteltjes ontstaan die naar elkaar toegroeien en het transport van voedingsstoffen van boven naar beneden op zich nemen. Totdat het zover is, gebeurt dat kunstmatig. Sensoren in de bypass geven exact aan hoeveel vocht en voedingsstoffen moeten worden toegediend. Een hightechconstructie die wel in de papieren loopt. De totale reddingspoging, vanaf het eerste onderzoek, kost meer dan 30.000 euro.

“Voor ons is dit dan ook meer dan een boom.” Bestuurder Alfred van Kempen van Het Wasven spreekt niet alleen voor zichzelf, maar namens een groot deel van Oost-Eindhoven en omliggende dorpen. “Mensen kwamen speciaal naar deze boom toe. Soms om even te kijken, maar hier vonden ook trouwerijen en rouwerijen plaats. Op de vlonder onder de boom traden singer-songwriters op, het kindervakantiewerk maakte er gebruik van, er vonden yogalessen plaats. Onder dit majestueuze bladerdek ontstond altijd een intieme sfeer. Het is ironisch dat dezelfde vlonder waarop zo veel moois gebeurde, in de fik vloog en de boom meenam. Waarschijnlijk door onachtzaamheid van drie tieners. Hun zaak loopt nog.”

De meer dan 260 jaar oude Gevlekte Zuiderling. Beeld Stichting De Wereldboom

Het afgelopen jaar liep hij vaak naar de boom toe om te kijken hoe deze herstelde. Hij zag hoe vrijwilligers de grond rondom vervingen, hield in de gaten of warmtelampen bijdroegen aan de ontwikkeling van stekken tot nieuwe scheuten. Dat laatste lukte. Minder succesvol was de ‘transplantatie’ van twintig gezonde takjes van bovenin naar de stam. Ze redden het geen van alle. Van Kempen: “Maar de boom heeft de potentie om zelf weer te groeien. Van binnen leeft hij nog, aan de buitenkant op veel plekken niet. De kans dat we hem met de bypass redden, is meer dan 90 procent.”

Die schatting is gebaseerd op ervaringen uit de fruitteelt. Om het mogelijk te maken, is wel een lieve duit nodig. De gemeente Eindhoven, stichting Het Wasven en stichting Wereldboom nemen een gedeelte van de kosten op zich, voor het andere deel is een crowdfunding opgestart. Een eerdere werving, voor onderzoek en schoonmaak, bracht al 10.000 euro op. Volgens Van Kempen het ultieme bewijs wat de boom voor de gemeenschap betekent. “Er zat niet één grote sponsor tussen, heel veel mensen doneerden kleinere bedragen. Een hoop Eindhovenaren waren vorig jaar verdrietig. Nu gaan we zorgen dat de plataan nog 750 jaar vooruit kan. Want dat is de doelstelling van wereldbomen: omstandigheden creëren waarin ze duizend jaar oud kunnen worden. Daar moeten we ons voor inspannen.”

