De overlevingskans bij kankerpatiënten is de laatste tien jaar flink gestegen

Waar een kankerpatiënt tien jaar geleden gemiddeld 58 procent kans had om na vijf jaar met kanker nog te leven, is dat de laatste jaren gestegen naar 66 procent. Tien jaar na de kankerdiagnose leeft gemiddeld nog 59 procent van de patiënten. Een paar jaar geleden was de overlevingskans na tien jaar nog 43 procent. Dat blijkt uit nieuwe overlevingscijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) jaarlijks publiceert.

De kans dat een patiënt vijf jaar na een kankerdiagnose nog in leven is, stijgt gemiddeld met bijna 1 procent per jaar. Maar het aantal kankerdiagnoses stijgt ook ieder jaar. In 2021 waren dat er ongeveer 124,000. Die jaarlijkse stijging is volgens het IKNL te wijten aan de vergrijzing in Nederland en de bevolkingsgroei.

Dat de overlevingskans stijgt komt vooral door verbeteringen in kankerbehandelingen en snellere diagnoses, zegt Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij IKNL. Kankersoorten met een relatief goede prognose, zoals borst-, huid- en prostaatkanker, worden nu vaker eerder gevonden. Bij huidkanker komt dit bijvoorbeeld door alertheid van mensen zelf, die vanwege voorlichtingscampagnes eerder naar een huisarts zullen stappen. Bevolkingsonderzoeken naar bepaalde soorten kankers dragen hier ook aan bij. Dit verklaart deels waarom de gemiddelde overlevingskans zo is gestegen.

Verbeterde behandelingen van bepaalde kankersoorten

Daarbij is de kans dat een patiënt vijf jaar na een diagnose nog in leven is vergroot door de verbeterde behandelingen van bepaalde kankersoorten. Zo kunnen nieuwe technieken bijvoorbeeld veel specifieker vaststellen in welk stadium de kanker is, waardoor er direct een passende behandeling kan worden toegepast. “Zo zou er vroeger misschien geopereerd zijn terwijl chemotherapie beter zou zijn geweest. Dat is nu veel beter”, zegt Visser.

Vooral bij bloed- en lymfeklierkanker, zoals leukemie en non-hodgkinlymfoom, is de overlevingskans gestegen. Bij plasmaceltumoren is de overlevingskans na vijf jaar gestegen van 31 procent naar 57 procent. Bij acute myeloïde leukemie, een vorm van bloedkanker, van 11 naar 27 procent. Ook bij kanker in de nieren, schildklier, darm, keelholte, lever en long is de kans om na vijf jaar nog te leven gestegen met minstens 10 procent.

Er zijn ook kankersoorten waar de overlevingskans de laatste jaren vrijwel niet is toegenomen. De kans om na een blaaskankerdiagnose nog langer dan vijf jaar te leven, schommelt al dertig jaar rond de 54 procent. Hetzelfde geldt voor maagkankerpatiënten (22 procent), longvlieskanker (5 procent) en, hoewel er wel kleine stappen zijn gezet, ook voor alvleesklierkanker (5 procent). Vorderingen zijn er ook niet bij kankerdiagnoses waarbij de plek van de tumor onbekend is, en alleen uitzaaiingen bestreden kunnen worden. De overlevingskans bij zo’n diagnose blijft 5 procent.

Corona had bijna geen invloed op de kankeroverlevingskans De angst was er: corona gaat zorgen voor meer sterfte onder kankerpatiënten. Kankerpatiënten waren tijdens de pandemie kwetsbaar. Ook konden veel complexe kankeroperaties niet doorgaan en vielen bevolkingsonderzoeken naar darm-, borst- of baarmoederhalskanker weg, waardoor de kanker zich in sommige gevallen kon uitzaaien. Toch zijn er vooralsnog geen grote verschillen te zien tussen de cijfers van 2019 en 2020, waar het gaat om het aantal mensen dat één jaar na hun kankerdiagnose nog leeft. In 2019 lag de gemiddelde overlevingskans na één jaar op 82 procent, in 2020 was dit 81 procent. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, de eerste meting sinds de pandemie. Otto Visser, die de cijfers overziet, verwacht weinig effect te zien van corona op de gemiddelde overlevingscijfers. “Het enige effect dat wel te zien is, is een dipje in de diagnostiek omdat de bevolkingsonderzoeken wegvielen. Maar dat werd vrij snel weer opgepakt.” Kankerpatiënten werden gestimuleerd om zich te laten vaccineren, waardoor ze volgens Visser na de eerste golf eigenlijk geen gevaar meer liepen. “In de latere golven liepen zij geen groter gezondheidsrisico dan andere gevaccineerde mensen.”

