De overlast door storm Ciara duurt ook maandag nog voort

Volgens Weeronline is het aan de kust nog steeds stormachtig en kunnen nog windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen.

Voor het grootste deel van het land geldt nu code geel. Naar verwachting wordt het in Limburg en Brabant ook snel rustiger, zegt een woordvoerster van het KNMI. De zeer zware windstoten verdwijnen in de nacht, maar windstoten met snelheden van 75-100 kilometer per uur houden mogelijk nog de hele maandag aan.

Dat zorgt naar alle waarschijnlijkheid ook morgen nog voor veel overlast. Zo waarschuwen de Nederlandse Spoorwegen voor vertragingen maandagochtend als gevolg van schade door de storm.

Omgewaaide bomen

Zondag hadden de treinen last van omgewaaide bomen op het spoor en kapotte bovenleidingen. De NS en ProRail konden zondagavond niet garanderen dat alles voor de ochtendspits is gerepareerd. Ook op de weg verwacht de ANWB grote drukte tijdens de spits. De wind blijft maandag verraderlijk en het verkeer kan daar last van hebben.

Ciara, de eerste storm van het jaar, bereikte zondagvond op veel plaatsen het hoogtepunt, met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur en zware regenval. Bomen sneuvelden en op meerdere plekken kwamen daken los, zoals van een tankstation langs de A12 bij Harmelen. In Rotterdam zijn uit voorzorg veertig huizen ontruimd, omdat het dak van de portiekwoningen dreigde weg te waaien. De straat eromheen werd afgesloten voor verkeer, waardoor ook trams kwamen stil te liggen.

Een omgewaaide boom vernielt een auto in Rotterdam. Beeld EPA

Code oranje

Het KNMI kondigde zondag code oranje af, waardoor flink wat voorzorgsmaatregelen werden genomen. Voetbalwedstrijden en veel andere evenementen werden afgelast. De ANWB waarschuwde de weg niet op te gaan als dat niet noodzakelijk was.

Het gevolg was dat de stad Leiden zelfs helemaal niet meer bereikbaar was met het openbaar vervoer. Door geplande werkzaamheden aan het spoor werden daar bussen ingezet als vervangend vervoer, maar zondagavond was het volgens de NS niet langer verantwoord die te laten rijden.

Ciara legde veerdiensten van en naar de Waddeneilanden een groot deel van de dag stil. Ook reizigers die met de boot van IJmuiden naar Newcastle in het Verenigd Koninkrijk wilden varen, konden niet vertrekken. Voor vandaag is de afvaart van Newcastle naar IJmuiden eveneens geschrapt.

Geschrapte vluchten

Schiphol schrapte uit voorzorg 120 vluchten. Gedurende de avond kwamen daar nog eens 120 vluchten van en naar de luchthaven bij. Waarschijnlijk zijn er ook vandaag nog vertragingen. Meerdere vliegtuigen die zondag probeerden te landen, moesten door de harde wind een doorstart maken. Volgens een woordvoerder van Schiphol is dat niet ongebruikelijk bij dit weer.

Niet alleen Nederland kreeg te maken met Ciara. De storm kwam zaterdagnacht ongekend snel vanuit Canada over de Atlantische Oceaan richting Europa. In het VK hield Ciara flink huis, met overstromingen tot gevolg. Hoe groot de totale schade in Nederland is, was zondagavond nog niet bekend. Verzekeraar Interpolis kreeg al zo’n zeshonderd schademeldingen binnen

Auto's rijden door een overstroomde straat in Manchester, Verenigd Koninkrijk. Beeld REUTERS

