De overheid verlaagt de energienota, wat betekent dat voor het maandbedrag?

Wie een inschatting wil maken van de energiekosten in 2023 kan zelf een berekening maken. Stap één: stel het jaarverbruik vast. Deze is te vinden op de jaarafrekening van de energieleverancier.

Wanneer het verbruik bekend is, kan dit worden vermenigvuldigd met de tarieven die vanaf 1 januari voor iedereen gelden. Voor een verbruik tot 2.900 kWh stroom geldt een tarief van 0,40 euro. Voor gas is het tarief 1,45 euro per kuub, tot 1.200 m³. Voor de eerste 2.400 kWh is een huishouden dus 1.160,00 euro kwijt. De eerste 1.200 m³ kost 1.740,00 euro.

Voor het verbruik dat boven de maximum grens uitkomt, betaalt men de marktprijs. Deze is afhankelijk van het specifieke contract dat geldt. Afhankelijk van het contract kunnen er grote verschillen zitten in deze tarieven. Wie zelf aan het rekenen slaat en een verbruik boven de grens heeft kan deze tarieven opvragen bij zijn of haar leverancier.

Ook de vaste kosten tellen mee

Om een totaalplaatje van de kosten te krijgen moeten ook de vaste kosten worden meegenomen. Dit zijn de contractkosten en de kosten voor de netbeheerder. Deze kosten bedragen ongeveer 555,00 euro per jaar. Deze kosten kunnen worden opgeteld bij de verbruikskosten.

Tot slot kan hiervan de ‘teruggave energiebelasting’ van 785,00 euro worden afgetrokken. Dit bedrag wordt automatisch verrekend door de energieleverancier. Wat overblijft zijn (bij benadering) de netto kosten voor energie.

