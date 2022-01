De oude inkt kan in de prullenbak: verbod op huidige tattoo-inkt gaat begin januari in

In het nieuwe jaar krijgen tattoo-artiesten te maken met nieuwe regels. Vanaf 4 januari gaat een Europese verordening van kracht die een aantal tatoeage-inktkleuren verbiedt. Volgens het RIVM kunnen de stoffen hierin, zogenoemde polycyclische aromatische koolwaterstoffen, irritaties opwekken in huid en ogen en in bepaalde vorm ook mogelijk kankerverwekkend zijn.

Daarnaast volgt uit deze wet ook een nieuwe veiligheidscode voor tattooshops. Hierin wordt vermeld dat informatie op inktflacons beschikbaar moet zijn voor klanten, en op het toestemmingsformulier dat tattoo-klanten moeten ondertekenen dient te vermelden welke tatoeage-inkt gebruikt is.

Dat betekent dat tattoo-artiesten per begin januari hun oude voorraad inkten weg kunnen gooien en moeten experimenteren met nieuwe, zegt Gerrit Bekman, bestuurslid bij de Nederlandse brancheorganisatie voor tattookunst (NBTK). “Wegens de lockdown heb ik veel tattoosessies niet af kunnen maken. Grote projecten, zoals een tatoeagesleeve op de arm, duren vaak meerdere sessies,” vertelt hij somber. “Veel zijn dus nog maar half af. We weten niet hoe de nieuwe inkten eruit gaan zien. Er worden andere pigmenten in gebruikt. Daardoor kan er kleurverschil optreden, of het vervaagt iets sneller.”

Naast de NBTK zien ook veel andere Europese tatoeëerders de nieuwe wet niet zitten. Een petitie van het initiatief Save the Pigments, dat tattoo-artiesten, artsen en politici uit tientallen landen bij elkaar brengt, was in november ruim honderdduizend maal ondertekend.

Geen bewijs

Het RIVM schrijft op zijn website dat in onderzoek tot nu toe nog geen verhoging van kankergevallen bij bezitters van tatoeages worden gerapporteerd. Een woordvoerder van KWF Kankerbestrijding onderschrijft dat. Hoewel het niet uit te sluiten is dat tatoeages zijn gezet met onveilige inkt, is er volgens de woordvoerder nog geen bewijs dat mensen met een tatoeage ziek zijn geworden door deze onveilige inkt. “Daar is uitgebreider onderzoek voor nodig,” zegt hij.

De inkt wordt bij het aanbrengen van een tatoeage onder de huid aangebracht. “Die inkt blijft daar langdurig aanwezig. Daarom moeten de stoffen in de inkten veilig zijn,” zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die samen met de GGD toezicht houdt op de veiligheid van tatoeage-inkt. De NVWA kan inktleveranciers die onveilige producten verkopen een boete opleggen of hun voorraad uit de handel nemen.

