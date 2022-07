De organisator van de Floriade verbaast zich over kritische lokale politiek: ‘Rijk moet bijspringen’

De Floriade in Almere is nog volop gaande, maar nooit eerder klonk zoveel kritiek. Vorige maand trad het college van burgemeester en wethouders Almere af, nadat bekend werd dat de gemeente is opgezadeld met bijna 34 miljoen euro aan extra kosten. De coronapandemie, negatieve recensies en publiciteit en te hoge toegangsprijzen leidden volgens de organisatie tot tegenvallende bezoekcijfers. Het gemeentebestuur, dat de totale kosten voor Almere nu al raamt op minstens 81 miljoen euro, houdt rekening met een grotere financiële strop als het bezoek niet snel aantrekt.

Tien tuinbouworganisaties, verenigd in de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR), zijn initiatiefnemer van de tienjaarlijkse Floriade. Het doel van deze raad is bevordering van het imago van de tuinbouw en meer afzet van tuinbouwproducten. Nu het misgaat met de tuinbouwtentoonstelling houden zij zich opvallend op de vlakte. George Franke, secretaris van de NTR, gaat voor het eerst uitgebreid in op de aanhoudende kritiek en de vraag of de Floriade nog toekomst heeft.

Het college is opgestapt, bij de wethouder stonden de tranen in de ogen. Neemt u ook verantwoordelijkheid?

“Dat het college opstapt vind ik heel teleurstellend. Niemand wenst dit de Almeerders toe. Op dit moment kan ik alleen meeleven met ze. Het is nu zaak zoveel mogelijk mensen te trekken, waarbij we onze eigen achterban oproepen om zoveel mogelijk naar de Floriade te komen. Het is echt de moeite waard. Ik zou niet weten wat wij verder kunnen doen. Misschien moet de Rijksoverheid financieel een rol spelen.”

De Floriade is ook het feestje van de tuinbouwsector. De gemeente Almere draait nu op voor het miljoenentekort en draagt alle risico’s. Is dat eerlijk?

“Men maakt gebruik van het merk en zij dragen het financiële risico. Dit zijn de afspraken die we hebben gemaakt en dat kan geen verrassing zijn. Uiteindelijk profiteren zij ook van de baten. Je moet niet vergeten dat de Floriade als snelkookpan werkt voor stadsontwikkeling. Allerlei internationale delegaties komen ook om te handelen. Die langetermijneffecten van de tentoonstelling komen nauwelijks aan de orde in de media. De focus is sterk gericht op de randverschijnselen, het gedoe in de gemeenteraad, terwijl ook dingen wél goed gaan. Bezoekers die komen zijn hartstikke tevreden.”

U riep in 2012 Almere uit als winnaar, de stad mocht de Floriade organiseren mede vanwege de ‘solide financiële onderbouwing’. Heeft u bij de beoordeling steken laten vallen?

“Het was een gedegen en financieel goed onderbouwd plan. Als je ziet wat er afgelopen jaren is gebeurd, met covid-19… de invloed die dat had op het gedrag van mensen kon niemand voorspellen. Het is niet de rol van de Tuinbouwraad om de financiën in de gaten te houden. Het is onze opdracht om de tuinbouwsector te laten zien, daarin zijn we goed geslaagd. Wel hebben we het besluit genomen om goed te evalueren en die evaluatie te laten doen door een extern bureau.”

Al jaren zijn er signalen dat de Floriade uit de rails liep, het sentiment was negatief. Wat is er in uw ogen fout gegaan?

“Ik heb me wel verbaasd over de kritiek in de lokale politiek. Het heeft niet bijgedragen aan een rustige, succesvolle organisatie. Er was ook veel pech met de wisselingen in de directie, dat heb je niet in de hand. Het doet onze naam geen goed. Sponsoren haken af vanwege het gekissebis bij de gemeente, maar wij hebben daar geen invloed op. We moeten voor de rest de evaluatie afwachten.”

Heeft de editie in Almere laten zien dat de Floriade met pensioen moet?

“Het zal in ieder geval nooit meer een kopie worden van de editie in Almere. Het is nog onvoldoende duidelijk dat het concept Floriade geen toekomst heeft. Daar is het te vroeg voor. Misschien moeten we kijken naar een andere vorm of structuur. Eind van het jaar hakken we de knoop door of we verder gaan.”

