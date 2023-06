De Oranjes verdienden omgerekend een half miljard aan de koloniën

Het was bij toeval dat Raymund Schütz de koloniale winsten van de Oranjes op het spoor kwam. De rechtshistoricus dook voor een tentoonstelling in het archief van de Delftse regentenfamilie Van Vredenburch (1710-1784) en stuitte daar op een lijst met winstuitkeringen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) aan verschillende stadhouders. Om precies te zijn: de stadhouders in de periode van 1675 tot 1770, toen deze functie erfelijk was en in de familie van de Oranjes rondging.

Aan de winsten van de VOC blijken deze stadhouders – onder wie Willem III, IV en V – twee miljoen gulden verdiend te hebben, een bedrag dat Schütz bevestigd zag in een achttiende-eeuwse boekhouding. Aangevuld met andere, reeds bekende opbrengsten van onder meer kleinere compagnieën ontvingen deze Oranjes in totaal 3,04 miljoen gulden uit koloniale winsten.

De bevindingen van Schütz staan in de bundel Staat en slavernij, die donderdag is gepresenteerd. Dit boek, waaraan 33 wetenschapper meewerkten, maakt deel uit van een verkennend onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland, op initiatief van de Tweede Kamer.

In de schoot geworpen

Omgerekend – door het modale inkomen van toen en nu met elkaar te vergelijken – komt de 3,04 miljoen gulden nu neer op 545 miljoen euro, zegt Schütz. “Dat is een fors bedrag. Het is ongeveer net zo hoog als de reguliere inkomsten van de stadhouders, uit hun politieke en militaire functies. Al is meer onderzoek hiernaar nodig.”

De stadhouders kregen de winstuitkeringen in de schoot geworpen, zegt Schütz. “Het vloeit voort uit aandelen ter waarde van 200 duizend gulden, die ze niet zelf hoefden te betalen. Het was een schenking. Als enige tegenprestatie traden ze op als beschermheer, als de VOC in conflict raakte met andere landen. Dan losten de stadhouders dat diplomatiek op.”

Waarschijnlijk verdienden de Oranjes veel meer dan 3,04 miljoen gulden aan de koloniën. Schütz: “Vóór 1675 had je ook stadhouders, onder wie Maurits, die evengoed deelde in de winst. Wat tevens geldt voor de koninklijke familie in de 19de eeuw. Willem I was aandeelhouder van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die hij in 1824 als opvolger van de VOC had opgericht. Maar hoeveel hij daaraan verdiende, heb ik niet onderzocht.”

De informatie van Schütz beperkt zich tot de VOC, terwijl ook de West-Indische Compagnie (WIC) geld in het laatje bracht, waar de stadhouders van profiteerden. “Dat was een kleiner bedrag, maar toch. De slavenhandel waar de WIC zich vooral mee bezighield, was een grilligere bron van inkomsten. De VOC was een bedrijf met constante opbrengsten uit handel.”

Niet altijd vrij te besteden

Gert Oostindie, die het onderzoek leidt naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis, ziet de bevindingen van Schütz als een belangrijke vondst. “Uit de VOC-archieven is nooit een duidelijk beeld ontstaan van die winstuitkeringen. Al is het niet verwonderlijk dat het om substantiële bedragen gaat. Daarover waren al wel wat gegevens bekend, maar niet over een zo lange periode.”

De vraag is volgens Oostindie hoe de winstuitkeringen zich verhouden tot het gehele inkomen van de stadhouders. “Het was niet de helft, maar vermoedelijk een stuk minder. De Oranjes hadden onder andere ook inkomsten uit hun landgoederen, waarvan ze delen verpachtten. Een andere kanttekening is dat de koloniale opbrengsten niet altijd vrij te besteden waren. Een deel ervan moesten de stadhouders weer investeren in bijvoorbeeld het leger. Dat gaan we in ons onderzoek hopelijk in kaart brengen.”

