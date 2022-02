De opvang is al overvol: Oekraïense vluchtelingen wacht in Nederland een weinig warm welkom

Oekraïners die onmiddellijk veiligheid zoeken in Nederland, kunnen gewoon op het vliegtuig stappen naar Schiphol. Omdat Nederland visumafspraken heeft met Oekraïne, mogen zij hier drie maanden verblijven. Daarna kunnen ze een verlenging aanvragen. In die periode zouden ze in principe eigen opvang kunnen regelen, bijvoorbeeld bij familie of vrienden of in een hotel.

Volg al het laatste nieuws over Oekraïne in ons liveblog.

Wie echter asiel wil aanvragen en/of opvang nodig heeft, zal twee problemen tegenkomen. Ten eerste is Oekraïne nog altijd een ‘veilig land’. Dat betekent dat inwoners weinig kans hebben op asiel en dat zij in principe zullen worden opgevangen in sobere asielopvang met een strengere meldplicht dan in de reguliere opvang.

Overvolle opvang

Maar de opvang in Nederland is al overvol, dus de kans dat zij überhaupt terechtkomen in een normaal centrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa) is klein.

Het Coa moet het nu al doen met noodopvanglocaties omdat te weinig gemeenten bereid zijn geweest een asielzoekerscentrum te openen binnen de eigen grenzen. Die noodopvanglocaties zijn sober. Mensen kunnen er niet zelf koken en het is voor kinderen vaak lastig om naar school te gaan.

Terwijl Europa vluchtelingen uit Oekraïne te hulp schiet, wil onze premier de situatie ‘monitoren’. Wat gaat er, zoals het er nu uitziet, gebeuren als de vluchtelingen uit Oekraïne ook in Nederland aankomen? Een, jawel, draadje. (1/4) https://t.co/6r3BXcFGd2 — Petra Vissers (@PVissers) 24 februari 2022

In december, nog voor duidelijk was dat er in Europa oorlog zou komen, schatte het Coa al dat ze in het meest optimistische scenario nog 6000 extra opvangplekken nodig zouden hebben. In een pessimistischer, en waarschijnlijker, scenario zijn dat er 13.000.

Het laatste redmiddel

Dus hoewel de organisatie er zelf op dit moment nog niets over durft te zeggen, lijkt de kans groot dat, als hier veel Oekraïense vluchtelingen aankomen, Nederland moet gaan grijpen naar crisisnoodopvang. Dat is de laatste stap die men kan nemen, na de noodopvang waar mensen nu al in verblijven. In dat geval is de opvang niet meer in handen van het Coa, en moeten het rijk en gemeenten ervoor zorgen dat niemand op straat belandt.

Het noopte asieladvocaat Wil Eikelboom al tot de oproep aan Nederlanders om de eigen burgemeesters of gemeenteraadsleden te schrijven met de vraag zo snel mogelijk opvang te regelen voor deze nieuwe groep vluchtelingen.

Zo is het in Nederland niet geregeld. De Rijksoverheid is afhankelijk van gemeenten voor locaties voor de opvang van asielzoekers. Dus wil je iets doen voor het Oekraiense volk? Neem contact op met je gemeente! https://t.co/eMPH1ACjxI — Wil Eikelboom (@wileikelboom) 25 februari 2022

Want wat crisisnoodopvang betekent voor vluchtelingen, werd duidelijk in 2015 én in de jaren negentig, toen de oorlog in voormalig Joegoslavië voor veel vluchtelingen richting het westen van Europa zorgde. Waarschijnlijk komen Oekraïners dan terecht in grote tentenkampen en sporthallen, en moeten ze vaak en veel verhuizen van crisisnoodopvang naar crisisnoodopvang.

In oktober, toen asielzoekers op de grond sliepen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waarschuwde het Rode Kruis al dat de opvang ‘door een humane ondergrens’ dreigde te zakken. Toen lag er bij hen een vraag om een tentenkamp op te zetten, mocht dat nodig zijn.

Hoewel een woordvoerder nu laat weten die vraag nog niet gehad te hebben voor Oekraïners, lijkt het aannemelijk dat dit de komende weken wel kan gebeuren.

Veilig land

Wat betreft de kwalificatie van Oekraïne als veilig land, kan Nederland besluiten een moratorium in te stellen, terwijl het bekijkt of het land van die lijst af moet. Dat moratorium geldt nu bijvoorbeeld ook voor asielzoekers uit Afghanistan. Dat betekent echter wel dat vluchtelingen lang in onzekerheid blijven, want zolang dat moratorium geldt, worden asielverzoeken niet in behandeling genomen. Het IND heeft laten weten dat er vooralsnog geen besluiten worden genomen over asielverzoeken van mensen uit Oekraïne.

Lees ook:

Inwoners Kiev vluchten voor Russische bommen. ‘Als je Poetin nu niet stopt, komt hij overmorgen bij jullie’

Terwijl in Kiev het luchtalarm klinkt, rennen mensen ondanks de avondklok een metrostation binnen. Anderen rijden door de stad om familie op te pikken. ‘Ik vond echt dat mijn moeder daar weg moest.’

Poetin neemt met de complete invasie van Oekraïne een grote gok

Geen beperkte aanval op Oost-Oekraïne, maar een overweldigende invasie. Poetin kiest met dit besluit voor de gevaarlijkste optie.