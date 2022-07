De omgekeerde vlag en de boerenzakdoek zijn lege symbolen van het boerenverzet

Nederland kleurt blauw-wit-rood: steeds meer mensen hangen uit solidariteit met de boeren hun Nederlandse vlag ondersteboven, soms vergezeld door een boerenzakdoek. Waar komen deze symbolen vandaan?

In het Scheepvaartmuseum toont een schilderij uit 1846 een schip op wilde zee. De golven zijn hoog, de wolken donker en de zeilen van het schip wapperen alle kanten op. De Nederlandse vlag op de mast hangt ondersteboven: een noodsignaal naar de rest van de vloot dat er een drenkeling is. Bij gebrek aan NL-Alert of radio bood de vlag uitkomst als noodsignaal in de negentiende eeuw, weet Davied van Berlo, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde.

Tegenwoordig minder relevant, zou je misschien denken. Toch heeft de onderstebovenvlag een nieuwe betekenis gekregen, mede dankzij een ontwikkeling uit de Verenigde Staten. Daar wordt de vlag-op-z’n-kop ook gebruikt wanneer demonstranten vinden dat de samenleving in gevaar is, zegt van Berlo.

“Dat zie je bijvoorbeeld ook in films terug. Ik heb het idee dat het wel echt daar is begonnen.” Die trend waaide over naar Nederland, “eerst zag je het bij de gele hesjes en daarna bij coronademonstranten. Maar dat was marginaal vergeleken bij wat er nu gebeurt met het stikstofprotest.”

Boerenzakdoek

Net als de onderstebovenvlag is de rode zakdoek symbool komen te staan voor solidariteit met de boeren. Caroline van der Plas, van de BoerBurgerbeweging (BBB), gaat al niet meer zonder de rode doek op pad. Ook droeg Eva Vlaardingerbroek onlangs in een interview met het Amerikaanse Fox News een sjaaltje toen ze de protesten duidde. Naast politieke prominenten organiseren boeren ook zelf acties met rode sjaaltjes. Zo zorgde melkveehouder Stefan Mulder voor een rode zee op het North Sea Jazz festival.

“In 2022 is de boerenzakdoek het symbool geworden van het protest”, zegt Jacco Hooikammer, conservator Nederlandse Streekdracht bij het Nederlands Openluchtmuseum, “maar dat komt niet uit een eeuwenoude traditie”. Zoals de omgekeerde vlag geleend is uit de scheepvaart, is de boerenzakdoek ook een geleend symbool.

Hooikammer stelt dat er niet één ontstaanswijze is te noemen, maar schat dat de halsdoek ruwweg tussen 1850 en 1950 zijn hoogtijdagen kende. “Per regio en plaats werden er andere kleuren gebruikt”, vertelt hij. “In Groningse en Friese dracht was het voornamelijk een effen witte doek. Op de Veluwe was het geruite zijde en in Zeeland zwart of gekleurd.”

Gelegenheidskleding

Hoe het zakdoekje gebruikt werd, was ook per plaats verschillend. “In Staphorst was de zakdoek rond de 19de eeuw onderdeel van rouwkleding, die men soms wel een jaar na de begrafenis droeg”, stelt Hooikammer, “totdat in de 20ste eeuw zwarte doeken uit de mode raakten en het die functie verloor.” Tegenwoordig wordt het in het lokale mannenkoor uit Staphorst een zakdoek omgeknoopt als deel van het kostuum. En zo moeten we het volgens Hooikammer ook zien: gelegenheidskleding.

“Als ik ’s ochtends besluit om blauwe kousen aan te trekken, is dat een een kwestie van smaak of gewoonte”, stelt hij. “Zo is het dragen van zakdoeken met roodwitte of gekleurde motieven aan het begin van de 20ste eeuw simpelweg uit de mode geraakt.”

Hij betoogt dat het gevaarlijk is om allerlei betekenissen toe te bedelen aan het stuk stof. “Er is simpelweg geen hard bewijs voor de meeste gebruiken, of het had functies die verloren zijn gegaan in de tijd.” Van sieraden of mutsen kon dat wel gezegd worden. “In de visserij droegen kapiteinsvrouwen lange mutsen en vissersvrouwen korte mutsen.”

Verzet

De nieuwverworven betekenissen van de boerenzakdoek en onderstebovenvlag krijgen volop aandacht, ziet ook Van Berlo. “Als liefhebber volg ik deze ontwikkeling natuurlijk al de hele week, en wat ik me steeds maar bleef afvragen was of er nog een soort tegenbeweging zou gaan ontstaan. Die lijkt er nu toch te komen.”

Hij doelt daarmee op Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, die het ondersteboven hangen van de vlag ‘een directe belediging’ noemde voor degenen die zijn gestorven voor onze vrede en vrijheid. Op sociale media krijgt hij bijval, ook van mensen die wijzen op het gebruik van het symbool tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Berlo snapt dat verzet wel. “Je gebruikt een nationaal symbool voor een bepaalde politieke mening, dus het is ook logisch dat sommige mensen het daar niet mee eens zijn.”

Boerentraditie

Ook Hooikammer kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe gebruik van de zakdoek. “Het staat Caroline van der Plas vrij om het te gebruiken zoals ze dat wil. Eigendomsrecht is er niet.” Volgens hem hoort de zakdoek thuis in het rijtje van mensen die iets willen uitdragen met een symbool: “het is zoals pacifisten een geweertje droegen of homoseksuele mannen een roze driehoek.”

Maar dat het rechtstreeks uit de boerentraditie komt, kan je volgens hem niet zeggen. “Er bestaat niet zoiets als dé boeren.” Hoe we het wel moeten duiden, kan hij kort over zijn: “het is een bredere traditie van mannen in West-Europa, die een sjaaltje omdoen”. De boerenzakdoek is volgens hem vooral interessant als accessoire die constant van betekenis verandert.

Lees ook:

Slechts één zetel, maar niemand kan om Caroline van der Plas heen

Ondanks haar ene Kamerzetel kan in het landbouwdebat niemand om Caroline van der Plas heen. In het debat neemt zij afstand van de meest extreme boeren, maar ze voedt ook het wantrouwen.