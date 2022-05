De NVWA kampt met een tekort aan dierenartsen: Essentiële werkzaamheden onder druk

De NVWA heeft een tekort aan dertig gekwalificeerde dierenartsen. Daardoor komt ‘het uitvoeren van verplichte werkzaamheden’ in gevaar, staat te lezen in antwoorden op Kamervragen. De NVWA is onder meer verantwoordelijk voor toezicht op dierenwelzijn en voedselkwaliteit in de slachthuizen. Jaarlijks schrijft de instantie enkele honderden waarschuwingen en boetes uit voor overtredingen, bijvoorbeeld voor matige hygiëne of onnodig lijden bij slachtvee.

Volgens de instantie leiden de tekorten vooralsnog niet tot verminderd toezicht op dierenwelzijn en voedselveiligheid. “Het reguliere dagelijkse toezicht heeft onze hoogste prioriteit en wordt steeds ingevuld”, zegt een woordvoerder. Maar om dat te bewerkstelligen, moet de NVWA wel alle zeilen bijzetten.

Minder tijd voor overleg, bijscholing en begeleiding

Zo kan het agentschap minder tijd besteden aan ‘indirecte werkzaamheden’ zoals werkoverleggen, bijscholing en stagebegeleiding. Daarnaast loopt de NVWA achter op schema bij sommige onderdelen van de inspectie en is er minder ruimte om nieuwe werkmethodes te ontwikkelen. “Dit geeft druk, omdat het hier uiteindelijk ook om essentiële werkzaamheden gaat”, aldus de woordvoerder.

Vorig jaar stelde de NVWA nog 32 vacatures open voor toezichthoudende dierenartsen. Het aantal openstaande vacatures blijft dus nagenoeg gelijk, ondanks een wervingscampagne en de relatief aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in vergelijking met andere bedrijven en organisaties in het werkveld. De organisatie heeft met name onder startende dierenartsen geen geweldige reputatie: zij werken liever in een kliniek voor gezelschapsdieren dan als inspecteur in slachterijen.

Digitaal toezicht niet zaligmakend

De NVWA stelt dat ‘de inzet van digitaal- of tweedelijnstoezicht’ de werkdruk wat zou kunnen verlagen. Dierenrechtenorganisaties zijn daar altijd sceptisch over geweest, want slachthuizen werken alleen op vrijwillige basis mee aan cameratoezicht. Het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid – waar de NVWA onder valt – werkt momenteel aan een wetsvoorstel om cameratoezicht te verplichten. “Voorlopig zal cameratoezicht een extra middel zijn en geen vervanging van het reguliere toezicht”, verzekert de NVWA.

Slachterijen raken regelmatig in opspraak vanwege de slechte behandeling van vee. Op undercoverbeelden van dierenrechtenorganisaties was de laatste jaren te zien hoe varkens en koeien stroomstoten en klappen kregen of onverdoofd in gloeiend heet water werden gedompeld. Vorig jaar bleek bovendien dat een slachterij in Epe de mishandeling bewust probeerde te verbergen voor de NVWA-inspecteurs.

