De NS zetten niet minder, maar méér treinen in

Is dit een uitnodiging om vaker de trein te gaan gebruiken?

Absoluut niet, zegt een woordvoerder van de Nationale Spoorwegen. Nog altijd galmt in de treincoupés door de speakers: hoef je niet met de trein, blijf dan thuis. De NS zeggen reizigers, bijvoorbeeld mantelzorgers of mensen met een vitaal beroep, voldoende ruimte te willen bieden om anderhalve meter afstand van elkaar te kunnen houden.

Nog een reden: de afgelopen zes weken zijn vooral sprinters ingezet. Die verlengen de reistijd alleen maar. Door de inzet van de intercity’s wordt een treinritje weer wat aangenamer.

Tot slot bereiden de NS zich ook vast voor op de post-thuiswerkperiode. “Als mensen straks weer de trein gaan gebruiken, kunnen we niet terug naar hoe het voor de crisis was”, aldus de woordvoerder. Nu al wordt er dus afgetast hoe het beste te handelen als we met z’n allen weer aan het werk en naar school gaan, maar toch anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren.

Wordt het nu dan al drukker in de trein, nu de NS het noodzakelijk vinden om meer treinen in te zetten?

Ietsje. Normaal gesproken vervoert het spoorwegbedrijf meer dan een miljoen reizigers per dag. Daar was aan het begin van de lockdown zo’n 9 procent van over. Inmiddels vervoeren de NS 10 tot 11 procent van het totale aantal reizigers op een gewone dag. Conducteurs controleren niet of reizigers een vitaal beroep hebben. “Dat komt omdat we ‘vitaal’ een beetje een enge definitie vinden. Dat zou betekenen dat de mantelzorger die voor zijn moeder zorgt onterecht in de trein zit”, aldus een woordvoerder.

Maar als een trein te vol zit, dus als reizigers geen anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden, kan het zijn dat de trein niet vertrekt. In een enkel geval is dat al gebeurd. Vaak op een zaterdag, als mensen met picknickmandjes en skates toch een dagje uit gaan.

Een reiziger met een mondkapje op station Den Haag Centraal. Beeld ANP

Wordt het straks verplicht om mondkapjes te gaan dragen in de trein?

Daar zijn het Rijk, maar ook de verschillende vervoersbedrijven nog niet over uit. Als het aan NS-baas Roger van Boxtel ligt, komt die verplichting van mondkapjes er wel zodra de coronamaatregelen versoepeld worden. Want, zei de bestuursvoorzitter vorige week in actualiteitenprogramma ‘Op1’, met zo veel reizigers voldoende afstand houden is praktisch onmogelijk. “We kunnen dan maximaal 25 tot dertig procent van de reizigers vervoeren die we normaal vervoeren.”

Ook Pedro Peters, van branchevereniging OV-NL, zei haast geen alternatieven te zien voor een mondkapje in het openbaar vervoer. Maar, nuanceert een woordvoerder van de NS, ook de vervoersbedrijven weten dat er een tekort is aan mondkapjes. En als die verplichting er komt, moet die ook gelden voor bussen, metro’s en trams. De komende maanden zal duidelijk worden of die al dan niet verplichte mondkapjes er komen.

Is die inzet van extra treinen misschien ook niet een manier van de NS om meer geld te verdienen? Het bedrijf loopt miljoenen mis nu de perrons nagenoeg leeg zijn.

Die paar extra reizigers dekken de kosten niet, aldus de NS. De extra treinen zijn er echt uit een maatschappelijk gebaar, zegt de woordvoerder. Om mensen de mogelijkheid te geven veilig en sneller met de trein te reizen. Feit blijft wel dat de NS in juni al zo’n 500 miljoen euro zijn misgelopen. Gaan er niet snel meer mensen met de trein reizen, dan loopt het tekort eind dit jaar op tot 1 miljard. Het bedrijf vraagt niet om overheidsgeld, maar hoopt, naast het opschorten van dividend, ook niet meer te hoeven betalen voor onder andere het gebruik van het spoor.

Lees ook:

Nu de wereld stilstaat is het tijd om te beseffen: wat is de NS toch een fijn bedrijf!