De nood is hoog, maar de opvang van asielzoekers kan nog maanden op zich laten wachten

De kruitdampen rond de nieuwe asielwet zijn amper opgetrokken of er klinken al zorgen over het compromis dat in Den Haag is gesloten. Onder meer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die in augustus hun handtekening zetten onder de asieldeal, waar de nieuwe wet onderdeel van is. De gemeenten zijn nodig voor het vinden van voldoende opvangplekken, maar de VNG vraagt zich af of de wet snel genoeg soelaas biedt.

Dat zegt de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink, die voorzitter is van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie van de VNG. Toen hij in augustus met de regering, burgemeesters en provincies de asieldeal sloot, zag het wetsvoorstel er nog anders uit, zegt Groot Wassink. “Het element van beloning zat er toen niet in. Het oorspronkelijke idee was dat iedere gemeente een taakstelling zou krijgen maar nu is verleiding ook een element.”

Politiek compromis

In principe is de VNG blij dat het wetsvoorstel er nu ligt, zodat de opvang van asielzoekers eerlijker verdeeld kan worden. Toch is Groot Wassink bezorgd over de uitvoerbaarheid van de wet: “Onze grootste angst was altijd dat er een politiek compromis gesloten zou worden dat uiteindelijk in de praktijk niet werkt. We moeten de systematiek nog doorgronden maar het is de vraag of deze wet bereikt wat we willen: heel snel veel opvangplekken erbij.”

Pas in februari gaat de wet in, een maand later dan beloofd door staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). Dan stelt het kabinet vast hoeveel opvangplekken er nodig zijn en wat er van iedere gemeente wordt gevraagd. Gemeenten krijgen tot 1 mei om daar vrijwillig op in te tekenen. Als een gemeente uit eigen beweging een opvanglocatie van minimaal honderd plekken opent voor de duur van vijf jaar, krijgt die 2500 euro voor elke plek die het extra aanbiedt.

De zorg van Groot Wassink zit hem in de tijd die mogelijk verloren gaat. Vanaf 1 mei wordt namelijk gekeken of gemeenten met genoeg opvangplekken over de brug zijn gekomen. “Dat kan betekenen dat alles drie maanden stilligt, terwijl er iedere dag asielzoekers binnen komen.” Als er te weinig plekken zijn krijgen provincies vervolgens twee maanden de tijd om tot een goede verdeling te komen. “Het kan dus dat er in de zomer nog steeds niet genoeg opvangplekken zijn.”

Pas in september kan staatssecretaris Van der Burg zo nodig ingrijpen en dwang toepassen. Dat ziet de regering als de stok achter de deur die gemeenten in beweging moet krijgen.

Niet meteen geholpen

Vluchtelingenwerk Nederland deelt de geuite zorgen. “Er is vooral een politieke crisis opgelost, maar de crisis voor asielzoekers en vluchtelingen duurt voort. Zij zijn met deze wet niet meteen geholpen”, zegt een woordvoerder. Vluchtelingenwerk roept gemeenten op niet te wachten tot het effect van de wet merkbaar wordt. “Duizenden vluchtelingen leven al maanden in tenten en sporthallen”, aldus de organisatie.

Staatssecretaris Van der Burg “herkent zich niet zozeer in de zorgen”, laat een woordvoerder weten. Hij erkent dat de wet complex is maar dat alle gespreksrondes straks nodig zijn om opvang “met elkaar te regelen.” De staatssecretaris denkt dat gemeenten door de financiële prikkel zullen anticiperen op de wet die er komt. “Feit is dat er straks per gemeente een taak ligt waar zij iets mee moeten doen. Daarnaast moet de wet ook een oplossing bieden voor de komende jaren.”

