De Nobelprijs voor de Literatuur gaat naar Annie Ernaux

Dat werd zojuist bekendgemaakt op de Zweedse Academie in Stockholm. Ernaux (1940) krijgt de belangrijkste literaire onderscheiding om haar ‘moed en klinische scherpte waarmee ze de wortels, vervreemding en beperkingen van het geheugen blootlegt’, aldus de jury.

Mats Malm, secretaris van Zweedse Academie in Stockholm, die de laureaat bekendmaakte, zei bij de aankondiging in Stockholm dat het nog niet was gelukt Ernaux aan de telefoon te krijgen, maar, hij zei ervan uit te gaan dat ze het nieuws gauw genoeg zou horen.

De 82-jarige Ernaux debuteerde in 1974 met haar roman Les Armoires vides, en publiceerde sindsdien tientallen boeken. Veel van haar werk is autobiografisch van aard - over onderwerpen als haar ouders, haar relaties, borstkanker, abortus, en het overlijden van haar moeder. Haar bekendste boek is Les Années uit 2008, waarvoor ze een tiental literaire prijzen ontving. Eerder dit jaar bracht ze nog de novelle ‘Le jeune homme’ uit. Meerdere boeken van haar zijn ook in het Nederlands vertaald, zoals ‘De Jaren’, ‘Het voorval’ en ‘Meisjesherinneringen’.

Vorig jaar ging de prijs naar Abdulrazak Gurnah uit Tanzania, het jaar ervoor naar de Amerikaanse dichter Louise Glück.

Eerder deze week werden de Nobelprijzen voor de Geneeskunde (naar evolutie-onderzoek), Natuurkunde (kwantummechanica) en Scheikunde (‘klik’-moleculen) bekendgemaakt. Morgen volgt de bekendmaking van de Nobelprijs voor de Vrede.