De nieuwe politie-chef Fred Westerbeke krijgt het niet rustig in Rotterdam

De Rotterdamse politie krijgt het zwaargewicht dat ze zocht. Per 1 april 2020 is Fred Westerbeke (57) de nieuwe politiechef van de eenheid Rotterdam. Westerbeke, nu nog hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie volgt Frank Paauw op, die inmiddels in Amsterdam de politie leidt. Westerbeke heeft grote schoenen te vullen; zijn voorganger Paauw was zeer geliefd onder zijn mensen.

Westerbeke wilde altijd nog eens politiechef worden in Rotterdam, waar hij zijn carrière begon. De geboren Zwollenaar begon na de politieacademie in 1984 als agent in Rotterdam-Zuid. Al na korte tijd zou hij leidinggevende worden.

Tot in iedere vezel van het lijf gemotiveerd

Na verschillende politiefuncties kwam Westerbeke in 2009 bij het OM terecht. Eerst als hoofdofficier van justitie in Utrecht en Rotterdam, vanaf 2014 als hoofdofficier bij het landelijk parket.

In die functie werd Westerbeke verantwoordelijk voor het onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Hij coördineert het Joint Investigation Team (Jit), waarin politie en justitie uit Nederland, België, Australië, Oekraïne en Maleisië samenwerken. Het grootste deel van Westerbekes werkzaamheden in het onderzoek zit er inmiddels op. Hij zou geen rol hebben in het proces, dat in maart volgend jaar begint.

In NRC noemde Westerbeke het onderzoek naar MH17 zijn belangrijkste klus. “Ik zie wat dit onderzoek voor nabestaanden betekent, dat maakt dat je tot in iedere vezel van je lijf gemotiveerd bent om dit tot een goed einde te brengen.”

Nooit verzeild geraakt in een integriteitskwesties

Onlangs wachtte hem nog zo’n moeilijke taak. Westerbeke leidde de opsporing van Ridouan T., die vorige week werd opgepakt in Dubai. Met het afronden van de eerdergenoemde zware dossiers, komt de stap terug naar de Rotterdamse politie voor hem op een natuurlijk moment. Een pre voor zijn aanstelling is bovendien dat hij nooit verzeild is geraakt in een van de integriteitskwesties die het OM de afgelopen jaren plaagden.

In Rotterdam zal hij direct aan de bak moeten. Dalende misdaadcijfers zijn daar niet meer zo vanzelfsprekend. Vorige week sprak interim-korpschef Hans Vissers zijn zorgen uit over het fors toegenomen aantal schietincidenten in de stad. “Je kunt vrij snel aan een vuurwapen komen. Het is moeilijk om daar grip op te krijgen.” Daarnaast waren er afgelopen jaar op Zuid jeugdbendes actief die elkaar bedreigden met steekwapens.

Meer intimidatie van drugscriminelen

Dat komt boven op de strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijning, een prioriteit van politie, justitie en burgemeester Ahmed Aboutaleb. Rotterdam is onverminderd belangrijk als doorvoerhaven van cocaïne. Havenwerkers ervaren meer intimidatie van drugscriminelen die hen voor hun karretje willen spannen. In de Rotterdamse straten zijn de gevolgen ook waarneembaar. Van handgranaten die opduiken in horecapanden, tot winkels die vooral dienen als witwaskantoor.

Lees ook:

Kijken achter de etalages

Drugscriminaliteit en zwart geld zie je niet zo snel in het straatbeeld, maar ze kunnen vreten aan een stadswijk. In Rotterdam-Zuid probeert een ‘superambtenaar’ die ondermijning in beeld te krijgen.