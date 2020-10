De nieuwe maatregelen op een rij:wat staat Nederland te wachten?

Horeca

Alle cafés en restaurants moeten vanaf woensdagavond 22.00 uur geheel dicht. Premier Mark Rutte noemde dit tijdens de persconferentie ‘een keiharde dobber'. De sluiting geldt ook voor coffeeshops. Op dit moment mogen cafés en restaurant openblijven tot 22.00 uur, maar dat zet onvoldoende zoden aan de dijk. De besmettingen lopen sindsdien steeds verder op. Afhalen van eten mag nog wel. Ook coffeeshops mogen een afhaalloket hebben.

Hotels kunnen vooralsnog openblijven en hun gasten voorzien van eten en drinken.

Winkels

Avondwinkels mogen vannacht 20.00 uur geen alcohol meer verkopen, om te voorkomen dat mensen die normaal in de kroeg zouden zitten, hier hun drank gaan halen. Het kabinet zet een streep door de koopavonden. Alle winkels moeten uiterlijk om 20.00 sluiten, met uitzondering van supermarkten.

Sport

Er gaat een streep door teamsporten voor volwassenen. Dit betreft zowel wedstrijden als trainingen. Het kabinet onderscheidt contactsporten van niet-contactsporten. Voetbal en hockey wordt vooralsnog dus verboden, tennis en golf niet. Maar dubbelen met tennis mag weer niet, omdat onderling contact dan onvermijdelijk is. Hardlopen met maximaal vier mensen mag wel, mits zij onderling afstand houden.

Minderjarigen mogen blijven trainen en onderling partijtjes spelen, maar officiële wedstrijden worden ook voor de jeugd verboden. Sportscholen hoeven vooralsnog niet dicht. Betaald voetbal mag doorgaan, maar de stadions blijven leeg.

Werken en reizen

Het devies wordt, nog krachtiger dan het al was: blijf zoveel mogelijk binnen. Werk alleen op locatie als het echt niet anders kan. Rutte doet een dringende oproep om niet naar gebieden in het buitenland te reizen met een oranje en rood advies. In het eigen land moeten mensen ook zo min mogelijk uitstapjes maken. De vorige oproep, van enkele weken geleden, had weinig effect. Het is nog altijd te druk op de weg en in het openbaar vervoer.

Evenementen en bijeenkomsten

De maximale groepsgrootte voor evenementen en bijeenkomsten in een binnenruimte wordt dertig personen. Sommige theaters, schouwburgen en concertzalen hebben nu nog toestemming van de Veiligheidsregio's om meer mensen te ontvangen, maar die uitzonderingen vervallen. Dit is slecht nieuws voor de culturele instellingen.

Voor zogeheten ‘doorstroomlocaties', plekken waar mensen in beweging zijn, zoals musea en pretparken, verandert er nu niets. Weekmarkten kunnen in principe doorgaan.

Er komt wel een verbod op evenementen als buurtbbq's, theaterfestivals en kermissen. Voor kerken en moskeeën geldt een grondwettelijke uitzondering. Bijeenkomsten mogen daar doorgaan, maar Rutte doet wel een beroep op organisatoren om het verstand te gebruiken.

Wat blijft is dat je thuis maximaal drie mensen mag ontvangen, mits iedereen anderhalve meter afstand van elkaar bewaart. Wat nieuws is: buiten mogen groepen nog uit maximaal vier mensen bestaan. Dit betekent geen groepen bootcampers meer in het park.

Onderwijs

Voor scholen verandert er nu niets. Er is het kabinet heel veel aan gelegen om het onderwijs zo lang mogelijk op de been te houden.

Mondkapjes

Het dragen van een niet-medisch mondkapje in openbare binnenruimtes wordt verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Dit moet nog wel juridisch worden geregeld. Het kabinet wil daarmee ‘een slepende discussie voor eens en altijd beslechten'. Tot dusver geldt alleen een dringend advies om zo’n mondmasker te dragen. Dit advies wordt slecht opgevolgd in de samenleving.

