De Nieuwe Kerk gebruikt ook geroofde objecten in een nieuwe Indonesië tentoonstelling

Met een tentoonstelling over Indonesië – de Grote Indonesië tentoonstelling – hoopt de Nieuwe Kerk in Amsterdam bij te dragen aan de kennis over het eilandenrijk. “De geschiedenis van Indonesië is bijna verdwenen in de schoolboeken”, zegt directeur Annabelle Birnie tijdens een persbijeenkomst dinsdag. Maar de kerk is zich er ook van bewust hoe beladen het onderwerp is, daarom deze speciale persbijeenkomst, meer dan een maand voor de opening. Niet alleen de inhoud, waarover veel mensen van mening verschillen, is gevoelig, ook de geroofde objecten die de kerk tentoonstelt zijn dat.

Het zou onder meer gaan om documenten en objecten die de Nederlandse veiligheidsdienst (Nefis) tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië vergaarde voor het Nederlandse leger. ‘Daarbij werd kennis verzameld over mensen die Nefis zag als verdachten, maar die we nu vrijheidsstrijders noemen van de Indonesische onafhankelijkheid’, zo staat op de website van het Nationaal Archief, dat de objecten en documenten bezit. Het Nationaal Archief noemt het ‘pijnlijk’ dat die documenten in zijn collectie zitten.

Onderzoek Raad voor Cultuur

Het kabinet beloofde in 2021 nog geroofde objecten uit voormalige koloniën terug te geven als een land daarom vraagt. Dat geldt voor museumstukken, maar niet voor archiefstukken, en dus ook niet voor de objecten die de Nieuwe Kerk gebruikt. In juni nam de Kamer nog een motie aan om ook gestolen stukken uit het Nefis archief terug te geven.

De Raad voor Cultuur onderzoekt nu hoe om te gaan met dit archief. Dat advies maakt de raad in oktober bekend, in die maand staat ook de opening van de tentoonstelling in Amsterdam gepland. “Als de objecten als roofkunst worden bestempeld en geclaimd, sturen we ze direct terug”, zegt Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen bij de Nieuwe Kerk.

Te zien in de Nieuwe Kerk op de Grote Indonesië Tentoonstelling, later dit jaar: Silhouetportret van Flora door Jan Brandes, 1780 - 1785, Collectie Rijksmuseum.

‘Ik vind het niet kunnen.’

Rochelle van Maanen keurt het af dat die gestolen objecten niet nu al uit de tentoonstelling worden geschrapt. Van Maanen geeft les over slavernij in Indonesië en heeft zelf Indonesische wortels. Ze richtte in Nederland het Dekolonisatienetwerk op. “Ik vind het niet kunnen dat instellingen gestolen objecten tentoonstellen. Nu wordt gedacht: ik gebruik de objecten die we hebben gestolen nog even, tot we ze echt terug moeten geven. En in de tussentijd verdienen we er geld aan. Maak de tentoonstelling dan gratis toegankelijk, dan hebben we er tenminste iets aan.”

Roofkunstonderzoeker Jos van Beurden (Vrije Universiteit Amsterdam) ziet wel mogelijkheden voor instellingen om roofkunst tentoon te stellen. “Dat gebeurt heel veel, ook in andere musea.” Maar, voegt hij er aan toe, dat moeten ze wel in alle voorzichtigheid doen. “Voor mij is het bepalend of het in goed overleg wordt gedaan met Indonesië, en het liefst op basis van een gemeenschappelijk plan. Dan heeft Indonesië er ook iets aan en kan de tentoonstelling bijvoorbeeld doorreizen naar Jakarta.” Instellingen moeten ook openheid geven over hoe ze aan de objecten komen, zegt Van Beurden, en er samen met het land van herkomst onderzoek naar doen.

In dit geval is de Nieuwe Kerk slechts bruiklener van de objecten. Of die wel of niet tentoon mogen worden gesteld, die verantwoordelijkheid ligt bij het Nationaal Archief, vindt Kleiterp van de Nieuwe Kerk. “Zij bepalen of ze iets uitlenen.”

‘We gebruiken wel de term bersiap.’

Het Nationaal Archief stond voor een dilemma, schrijft het instituut op de website. ‘Het gaat om geschiedenissen waar de overheid heeft gefaald, daarom is het belangrijker dat dit nooit in de doofpot wordt gestopt.’ Voorwaarde is wel dat de Nieuwe Kerk de archieven toont ‘in context en in samenspraak met de gemeenschap.’

Niet alleen de objecten, ook de onderwerpen die aan bod komen zijn aan discussie onderhevig. Zo gebruikt de Nieuwe Kerk bijvoorbeeld het woord ‘slaven’ niet meer, in plaats daarvan lezen bezoekers straks ‘tot slaaf gemaakten’ op de borden in de kerk. “We gebruiken wel de Nederlandse term bersiap – de periode na de Japanse capitulatie – maar leggen ook uit dat er een felle discussie bestaat over het gebruik van die term.” Al die keuzes, zo wordt meermaals benadrukt, zijn gemaakt in overleg met anderen: “Zowel mensen uit Indonesië, als Nederlanders met Indonesische wortels.”

Toch verwacht de organisatie kritiek. “Veel mensen voelen verdriet bij dit onderwerp, vooral als het over de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna gaat”, zegt Kleiterp van de Nieuwe Kerk. “Delen van geschiedenis worden ontkend, bestreden, of juist geprezen, terwijl anderen daar anders over denken. Wij kiezen geen kant, we staan in het midden.” Daarmee realiseert ze zich ook, zegt ze, dat kritiek van alle kanten kan komen.

