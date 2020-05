De nertsenfokker wil zelf het liefst ruimen

De Vinkenweg in het Oost-Brabantse Deurne is als een willekeurig buitengebied. Een smal weggetje, rondom veel bomen, af en toe een fietser, her en der boerderijen. Niets bijzonders. De nertsenfokkerij van Huub Kuijpers? Het oogt er ronduit kalm. De argeloze voorbijganger merkt niets van het coronadrama dat zich hier in de nertsenverblijven afspeelt. Er hangt nog geen lint om de toegang te versperren. Maar binnen zijn veel van de pelsdieren besmet en kampen met nare aandoeningen. En er zijn ook al drie gezinsleden ziek.

Een van hen is Huub Kuijpers zelf, het is officieel dat zijn dieren hem hebben besmet. De nertsenhouder is resoluut en ziet zijn bedrijf het liefst geruimd worden. Om risico’s voor de omgeving te vermijden, want Kuijpers’ angstbeeld is dat er via zijn bedrijf meer mensen worden besmet. Het ministerie van Landbouw is nog niet overtuigd van die oplossing. De belangrijkste reden: uit afgenomen luchtmonsters blijkt dat het risico op besmetting buiten de bedrijven te verwaarlozen is.

Een stukje verderop loopt Femke van Beek even naar binnen om twee brieven te pakken. Haar kinderen ­leven zich uit rond een zwembad en trampoline, zoals ze de afgelopen weken deden. De brieven die de achterbuurvrouw van Kuijpers toont, zijn van burgemeester Hilko Mak en bedoeld voor de omwonenden van de nertsenfokkerij. De eerste om melding te maken van de besmettingen bij Kuijpers, de tweede om te communiceren dat er buiten de stal geen virus in de lucht is aangetroffen. Geen reden tot paniek, dus.

Dubbele boodschap

Van Beek weet niet wat ze van de situatie moet vinden. “In de eerste brief stond letterlijk dat wij geen maatregelen hoefden te nemen. Dus de kinderen konden gewoon buiten spelen, terwijl het 400 meter rondom het bedrijf was afgezet voor voetgangers en fietsers. Dat is toch een dubbele boodschap? Daarnaast stond in beide brieven dat het risico voor mensen verwaarloosbaar is. Dat blijkt nu dus niet zo te zijn.”

Navraag bij de woordvoerder van Mak leert dat de omwonenden geen derde brief hoeven te verwachten, omdat de situatie buiten het bedrijf met de dier-op-mens-besmetting niet wezenlijk veranderd is. “Het is aan het ministerie om verdere ­besluiten te nemen.” Andersom kan de burgemeester wel een brief van Van Beek en andere buurtbewoners tegemoet zien. Van Beek: “Nu worden de resultaten van nader onderzoek afgewacht. Maar als de boer zelf al zegt dat het bedrijf geruimd moet worden, maak je je daar toch sterk voor? Hij zegt dat echt niet omdat hij dat leuk vindt.”

De zorgen leven ook rondom ­andere besmette nertsenfokkerijen, al lijkt de corona-uitbraak bij Kuijpers het hevigst. Een kilometer of vijftien van Deurne, in Gemert, woont Jan van Hoof. “Het centrum van de nertsenhouderij”, voegt de voorzitter van de stichting Mens, Dier & Peel eraan toe. Hij blijft ­bewust bij bedrijven uit de buurt, ook al zijn ze schoon. “Wij krijgen signalen van bezorgde inwoners. Het is bizar dat het signaal uit de sector wordt genegeerd. Getroffen nertsenhouders vragen om hulp van de overheid. Huub Kuijpers wil zijn dieren laten ruimen, maar krijgt die hulp niet. Tegen de achtergrond dat heel Nederland plat heeft gelegen door dit virus, begrijp ik dat niet.”

De onrust komt bovenop de brief die drie in pelsdieren gespecialiseerde dierenartsen de minister stuurden. “We hebben het idee dat er te licht met de situatie wordt omgegaan”, zegt Haiko Koenen, een van hen. “De tot dusver vergaarde informatie is gebaseerd op onderzoek bij de eerste twee besmette bedrijven, maar daar greep de ziekte niet zo ernstig om zich heen. Bij de fokkerij van Kuijpers is dat anders. Het is lastig. Eind deze week komen er nieuwe onderzoeksresultaten. De minister wil die afwachten. De vraag of die tijd er is, lijkt me een terechte.”

Ook Koenen signaleert onrust bij fokkers en omgeving. “Sommige ­bedrijven liggen aan fietspaden, ­andere tegen een dorpskern. Nu de besmetting van dier op mens is aangetoond, is het lastig die onzekerheid weg te nemen. Dit is bovendien een gevoelige periode. De moedernertsen hebben juist pups gekregen, waardoor er opeens vijf tot zes keer zo veel dieren op de bedrijven zijn. Dat maakt de situatie risicovoller. Het zou niet gek zijn als de minister nu al zou ingrijpen.”

