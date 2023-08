De Nederlandse F-16’s vliegen pas voorjaar 2024 boven Oekraïne: waarom duurt dat zo lang?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg er al lang om en sinds vorige week is de toezegging binnen: Nederland levert samen met Denemarken en Noorwegen F-16’s aan Oekraïne. Toch zal het nog maanden duren voordat de gevechtsvliegtuigen aan het front inzetbaar zijn, bevestigde de Oekraïense minister van defensie maandagochtend in een Duitse krant. Pas in het voorjaar van 2024 zullen de straaljagers opstijgen, zei Oleksiy Reznikov. Waarom duurt dat zo lang?

Een deel van de oorzaak ligt in Nederland. De Nederlandse krijgsmacht is bezig de F-16’s te vervangen door straaljagers van het type F-35. Zelensky lijkt ervan uit te gaan dat Oekraïne alle 42 straks overbodige F-16’s zal krijgen, maar voorlopig is een deel van die vliegtuigen in Nederland nog gewoon in gebruik. Minister Kajsa Ollongren van defensie zei vorige week dat ze hoopt dat de eerste Nederlandse F-16’s ‘in de loop van volgend jaar’ naar Oekraïne kunnen.

Daarbij moet ook aan Oekraïense zijde nog het een en ander gebeuren voordat de F-16’s van nut zijn in de oorlog met Rusland. Zoals bekend leren Oekraïense piloten in Denemarken de komende maanden vliegen met een F-16. Ze moeten weten hoe ze het vliegtuig en de wapensystemen bedienen, maar krijgen ook Engelse les, omdat het noodzakelijk is het luchtmachtjargon te begrijpen.

‘Specialistische mensen nodig’

Dat is dan eigenlijk pas het begin, zegt voormalig luchtmachtofficier Patrick Bolder, nu analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Want behalve goed opgeleide vliegers heeft Oekraïne ook bekwame technici nodig. Zij moeten zorgen dat het vliegtuig elke keer weer gereed staat. “Nadat je hebt gevlogen moet het vliegtuig opgevangen worden en worden allerlei checks gedaan. Ongetwijfeld zijn er dan klachten die moeten worden verholpen. Daar heb je specialistische mensen voor nodig.”

Het dagelijkse onderhoud zal Oekraïne zelf moeten leren, zegt Bolder. Niet alleen van het vliegtuig zelf, maar ook van de elektronica aan boord, zoals de navigatieapparatuur. Voor groter onderhoud kunnen de F-16’s mogelijk wel naar bijvoorbeeld Polen of Roemenië. “Maar dat moet je wel van tevoren allemaal organiseren.”

Daarbij moeten start- en landingsbanen van goede kwaliteit zijn. Ook op dat vlak heeft Oekraïne nog werk te doen. “Losse steentjes kunnen de motor worden ingezogen en veel schade veroorzaken”, benadrukt Bolder, dus ook baanvegers zijn van groot belang. Net als brandweermensen die weten hoe ze in geval van nood een piloot uit een F-16 krijgen, “want dat is bij elk vliegtuig anders”.

Een halfjaar voorbereiding

Tel daar de luchtverkeersleiding en de bewakers bij op en het is duidelijk dat achter elke straaljager een team van mensen schuilgaat. Sowieso treedt zo’n F-16 nooit alleen op, maar altijd in groepjes, wat betekent dat inzet pas zin heeft als meerdere vliegtuigen en vliegers klaar zijn om op te stijgen. Bolder: “Je hebt dus ook iemand nodig die zo’n groepje aanstuurt. De Oekraïners zullen ook wel mensen met dat soort leidinggevende ervaring naar de F-16-opleiding hebben gestuurd.”

Toch denkt Bolder dat het wel moet lukken de F-16’s in het voorjaar van 2024 in te zetten. “De Oekraïners hebben wel aangetoond dat ze slim zijn en zich die westerse wapensystemen makkelijk eigen kunnen maken.” Hij denkt net als de Oekraïense minister van defensie dat de voorbereidingen ongeveer een half jaar in beslag zullen nemen.

Het betekent dat de straaljagers sowieso geen soelaas zullen bieden bij het Oekraïense tegenoffensief dat momenteel zo moeizaam verloopt, zegt oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. “Het laat zien dat Oekraïne gokt op een lange oorlog”, zegt hij.

Boksen met een korte arm

In die lange oorlog kunnen de F-16’s uiteindelijk zeker belangrijk zijn, denkt de luitenant-generaal buiten dienst. “Maar je moet niet denken dat je er de gehele Russische luchtmacht mee uitschakelt.” De F-16’s kunnen Oekraïne bovenal helpen door de vijandelijke linies te breken door ‘plaatselijk en tijdelijk de baas in de lucht te worden’, zegt De Kruif. “Stel, je wil door mijnenvelden breken, dan kun je met de F-16’s zorgen dat de mensen op de grond een paar dagen lang minder last hebben van Russische vliegtuigen en helikopters.”

Daarbij kunnen de Oekraïners met de F-16’s doelen bestoken, zoals commandocentrales en logistieke knooppunten. “F-16’s zijn een vrij flexibel middel, want je kunt ze de ene dag bijvoorbeeld in de buurt van Charkov inzetten en de andere dag in het zuiden”, zegt De Kruif. Mocht bijvoorbeeld Kiev worden aangevallen, dan kunnen de F-16’s bovendien helpen het luchtruim te verdedigen.

Hoewel Oekraïne ook nu al over gevechtsvliegtuigen beschikt zijn de westerse F-16’s een belangrijk middel. Op dit moment heeft Rusland nog vliegtuigen met betere wapens en een betere radar, die tegenstanders vanaf verder ziet aankomen. De Kruif: “Dat is heel vervelend, want je bokst dus met een korte arm tegen iemand met een lange arm. Dat is niet wat je wil. Die F-16 maakt dat eigenlijk gelijk. Die geeft Oekraïne ook die lange arm.”

