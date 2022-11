De najaarsgolf is nu al voorbij, is het coronagevaar geweken?

Op dinsdag 4 oktober stelde het RIVM dat de corona-najaarsgolf een feit was. Een dikke maand later lijkt die weer voorbij. Is daarmee alle gevaar geweken?

De herfstgolf is begonnen, waarschuwde het RIVM vorige maand. Daar was reden voor. Over de week voorafgaand aan 4 oktober waren er bij de ggd 19.031 positieve coronatests geregistreerd, 55 procent meer dan de week daarvoor en het hoogste aantal sinds augustus. Een week later ging de coronathemometer van fase 1 naar fase 2, omdat het coronavirus steeds sneller om zich heen greep en zorgde voor nieuwe instroom in de ziekenhuizen én kwetsbare personen een verhoogd risico liepen.

Maar woensdag meldde het instituut uit Bilthoven dat het erop lijkt dat de herfstpiek achter de rug is. Het aantal door de ggd gemelde personen met een positieve covid-testuitslag was afgelopen week teruggezakt naar 7196. Ook het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding, dat de ziekenhuisinstroom monitort, meldt dat het aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen in alle regio’s voor de tweede week op rij daalt.

Alma Tostmann, epidemioloog bij het Radboud MC, noemt allerlei factoren die deze daling kunnen verklaren, zoals de toegenomen immuniteit tegen omikron, het succes van de vaccinatiecampagnes maar ook de herfstvakantie en het milde weer. “Ik denk dat als het winter wordt en mensen weer wat meer binnen zijn, het aantal besmettingen zal oplopen.” Herhaling van de taferelen uit de jaren 2020-2021 zijn er waarschijnlijk niet te verwachten. Toen vergden de alfa- en deltavariant van Covid-19 het uiterste van de zieken- en verpleeghuizen, overleden veel besmette patiënten en zetten de talloze coronamaatregelen de samenleving onder grote spanning. “Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken”, zegt Tostmann. Zo is lastig te voorspellen hoe de omikronfamilie zich ontwikkelt, welke variant of subvariant er bijvoorbeeld opduikt.

Op dit moment is, zo blijkt uit analyse van het RIVM, variant BQ1.1 in opmars. In Frankrijk is deze al dominant. Maar BQ1.1 staat niet te boek als een groot veroorzaker van problemen. Volgens het RIVM daalt bijvoorbeeld de ziekenhuisbezetting in Frankrijk.

Nog niet naar fase 1

Ook Tostmann ziet geen aanwijzingen dat BQ.1.1 ziekmakender is dan eerdere omikronvarianten. “Maar je zal zien dat bij elke variant er altijd een groep mensen is die ziek wordt”, onderstreept zij. De kans dat er weer een heftige variant opduikt, acht zij niet groot. “Covid wordt min of meer een behapbaar probleem. Ook omdat de samenleving beter is voorbereid.”

Ondanks de afnemende besmettingen is het volgens het responseteam van het RIVM te vroeg om de coronathermometer af te schalen van fase 2 naar fase 1. De infectiedruk en de druk op de zorg geven daar nog geen aanleiding voor, zegt een woordvoerder. “En nog steeds is covid een risico voor kwetsbare groepen.” De basisbeschermingsmaatregelen blijven dan ook gewoon van kracht – net als de aanbeveling om je te laten testen bij twijfel, thuis te blijven bij besmetting en vooral een afspraak te maken voor een coronavaccin bij de ggd.

