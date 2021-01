De mysterieuze Groningse ‘sneeuwschrijver’ is gevonden: ‘Ik besloot iets positiefs de wereld in te slingeren’

Groningen is in de ban van een mysterieuze boodschapper, die de stad maandagavond een hart onder de riem stak door ‘Hou vol’ te schrijven in de verse sneeuw.

Terwijl in andere steden gereld en geplunderd wordt, is het maandagavond in Groningen doodstil. Ongeruste stadsbewoners kijken naar livebeelden van webcams op de Grote Markt en zien daar vooral de sneeuw ophopen.

Tot om 22.50 uur – toch al geruime tijd na het ingaan van de de avondklok – een persoon het beeld in komt gelopen. Niet om ruiten in te gooien, blijkt al snel, maar om in de verse sneeuw de woorden ‘Hou vol’ te schrijven. Op de webcambeelden is te zien dat er een politiebusje langsrijdt, maar de agenten laten de sneeuwschrijver begaan.

De boodschap is binnen een halfuur weer verdwenen onder verse vlokken, maar de beelden van de actie werden dinsdag massaal gedeeld op sociale media met de hashtags #zokanhetook en #houvol. “Voor deze held had ik een eventuele boete betaald”, schrijft iemand op twitter. “Op zo’n moment ben ik retetrots om een Groninger te zijn”, zegt een ander. “Dit is toch mooi!”

Wie is toch die mysterieuze boodschapper die de avondklok trotseerde voor een bemoedigende boodschap, vragen Groningers zich dinsdagmiddag af. 's Avonds komt Dagblad van het Noorden met het antwoord. De 23-jarige Michiel Heukers (23) kwam maandagavond terug van zijn werk in het asielzoekerscentrum in Assen, toen hij besloot de woorden in de sneeuw te schrijven. “In de trein zag ik op m'n telefoon beelden van rellen in andere steden”, zegt hij tegen de regionale krant. “Daar werd ik zó chagrijnig van. Toen ik daarna de sneeuw op de Grote Markt zag liggen, besloot ik iets positiefs de wereld in te slingeren.” Van de camera's had hij geen weet, zegt hij.

Ook op andere plaatsen in Nederland laten mensen boodschappen voor elkaar achter. Maandagmiddag haalden Eindhovenaren bijvoorbeeld stoepkrijt tevoorschijn, om tussen de scherven van de rellen van een dag eerder bemoedigende woorden te schrijven. ‘Handen ineen, blijf van de stad af’, stond er bijvoorbeeld.

