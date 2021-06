De museumclub, restaurantvriendinnen en sportvrijwilligers mogen weer: ‘Waar ik vooral naar uitzie, is het lekker ouwehoeren’

Een vorkje prikken zonder op de klok te kijken

Als Jennifer Delano praat over de etentjes vóór corona met haar Utrechtse restaurantvriendin, spreekt ze steevast over ‘vroeger’. Ze spraken elkaar al ruim een jaar niet meer, maar daar komt verandering in door de versoepelingen die zaterdag ingaan voor cafés en restaurants. Het terras is niet langer de enige optie, en door de verruiming van de openingstijden kun je rustig een vorkje prikken zonder op de klok te kijken. En dus kan de vlag uit bij het tweetal.

“We zagen elkaar alleen maar als we naar het restaurant gingen om samen te eten en dat houdt dan ineens op”, vertelt Delano. “Nieuwe restaurantjes bezoeken is echt ons ding. De Afrikaanse keuken bijvoorbeeld, of de Spaanse. Dat heb ik zo gemist.” Haar vriendin Petra van der Heiden knikt instemmend. “Behalve het opdoen van nieuwe inspiratie, zie ik er echt naar uit om elkaar weer even in de ogen te kijken. Dat is over de telefoon toch anders.”

Delano: “Elke keer dacht ik: we gaan nu open. En dan gebeurde het weer niet. Met die stomme lunchkaarten daar ben ik ook wel klaar. Zag ik iets lekkers bij de dinergerechten, kon het niet. Ook het steeds op de klok kijken op het terras ga ik niet missen. Het fijne is om straks gewoon weer relaxed te eten. Dat de tijd kan verdwijnen zonder aan sluitingstijd te hoeven denken. Het leven de revue laten passeren. Ja, daar kijk ik naar uit.”

Museumbezoekers blijven voorzichtig

De leden van museumclub Spoor 6 (ze gaan overal met de trein naartoe) uit het Brabantse Nuenen hunkeren naar het opsnuiven van een beetje cultuur. Nadat het eerder de beurt was aan openluchtmusea, mogen vanaf zaterdag ook alle andere musea de deuren heropenen voor publiek. Ondanks het optimisme en de vaccinatie blijven deze oudere museumfanaten (allen rond de 70) wel wat voorzichtig.

“Om de honger naar kunst te stillen kijk ik veel naar cultuur op tv en lees ik erover in de krant”, vertelt Mieke van Baasbank. Museumclubmaatje Harry Hanny stilt zijn kunsthonger op een andere manier. “Ik maak gebruik van onlinelezingen die musea en de kunstacademie aanbieden. Heel leuk, want tijdens de coronacrisis organiseren we geen museumuitjes. Wel houden we contact en hebben we afgesproken dat iedereen iemand af en toe belt”, zegt Hanny. “Het voordeel van elkaar bellen is dat we veel beter inzicht krijgen in het privéleven van andere leden. Het levert trieste, maar ook zeker fijne verhalen op.”

Nu het weer kan, staat Hanny te trappelen om weer een museum te bezoeken. “Je wordt in de reclames al een beetje lekker gemaakt, maar het is ook een dilemma voor onze oudere groep. Want wat doen we met onze gezondheid?” Van Baasbank is nog wat voorzichtig. “Ik kijk een beetje de kat uit de boom, hoor. Onze leden zijn gemiddeld ongeveer 70 jaar. Ik heb nog geen zin in volle musea, maar een alternatief in de buitenlucht is zeker een optie.”

Sportvrijwilligers kunnen niet wachten

De competities voor de jeugd kunnen weer beginnen, senioren mogen samen sporten zonder de afstand te houden en kleedkamers en douches zijn heropend. De versoepelingen die vanaf zaterdag gelden voor teamsporten worden met gejuich ontvangen bij sportclubs, zoals voetbalclub HHC Hardenberg. Het betekent volop werk aan de winkel voor de vrijwilligers. “Waar ik vooral naar uitzie, is de saamhorigheid en het lekker ouwehoeren”, glundert vrijwilliger Henk Dorman, verantwoordelijk voor de inkoop. “Afgelopen week heb ik sinds heel lange tijd weer eens een bestelling geplaatst bij de drankenhandel voor de club.

“Het wordt weer een beetje zoals het was. Natuurlijk houdt iedereen nog afstand in de kantine en gelden maatregelen. De drank niet ophalen aan de bar, maar uitserveren bijvoorbeeld. Ach, dan maar een kratje bier onder de tafel, kunnen de teams weer even vooruit.” Samen met vrijwilliger Seine Lamberink heeft hij alle zaken rond de kantine weer opgetuigd. “Het is weer een mooi beginnetje”, roept Lamberink.

Gerrit Telman, verantwoordelijk voor onderhoud aan velden en gebouwen, heeft afgelopen tijd alles op alles gezet om de velden piekfijn in orde te houden. “Het werk op de club werd de afgelopen tijd wel vaak gedaan zonder de oudere vrijwilligers. Ze bleven weg van de club uit angst voor het virus. Vooral de sociale binding en de gezelligheid van onze club is heel belangrijk voor hen. Dat gaat nu de goede kant op gelukkig. Veel van hen zijn gevaccineerd met een tweede prik en durven het weer aan.”

