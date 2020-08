De mondkapjes mogen weer af in Rotterdam en Amsterdam, maar voor hoe lang?

Het grote bord bij de ingang van de Rotterdamse Koopgoot waarop valt te lezen dat het dragen van een mondkapje verplicht is, staat er maandagmiddag nog. Maar die boodschap is sinds maandag achterhaald: na minder dan een maand verdween de plaatselijke mondkapjesplicht uit Rotterdam en Amsterdam. Het winkelend publiek lijkt dat op maandagmiddag al te hebben vernomen: slechts een enkeling draagt nog een masker.

De mondkapjesplicht was een ‘pilot’, zeggen de Amsterdamse en Rotterdamse gemeenten, een testfase dus. Dat de verplichting nu tot een einde komt, was gepland. In september komt het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving met een evaluerend rapport. Tot die tijd mogen de mondkapjes in ieder geval plaatselijk weer af.

De mondkapjesverplichting werd in beide steden begin augustus ingevoerd als extra maatregel op drukke plekken waar het moeilijk is afstand te houden. Ook liep het aantal besmettingen in beide steden in rap tempo op. Maar volgens de gemeente Amsterdam is het vanwege het aflopen van het vakantieseizoen inmiddels niet meer zo druk en is er genoeg ruimte voor iedereen. De hoofdstad deelde afgelopen week nog wel 150 boetes uit aan mensen die geen kapje droegen waar dat wel moest.

Omzetdaling

In beide steden is door ondernemers geklaagd over de afschrikkende werking die de mondkapjesverplichting zou hebben. In Rotterdam klaagden sommige winkeliers over soms forse daling in omzet. Ook in Amsterdam hadden ondernemers zorgen.

Maar, zeggen de autoriteiten in beide steden, tegenstanders van de plaatselijke mondkapjesplicht moeten vooral niet te vroeg juichen. Dat de pilot nu is afgelopen, wil nog niet zeggen dat de kapjes nu voorgoed kunnen worden opgeborgen. Bij plaatselijke vervoersbedrijven blijft de verplichting gelden, en mocht het aantal coronabesmettingen plots oplopen, of de drukte ineens toenemen, dan moeten de kapjes ook op straat plaatselijk weer op.

Voorlopig ziet de situatie in Rotterdam er voorzichtig hoopvol uit. Daar zijn maandag 31 nieuwe besmettingen gemeld, het laagste aantal sinds 25 juli. De positieve trend heeft Amsterdam nog niet bereikt. Daar werden maandag 107 besmettingen gemeld bij het RIVM, het hoogste aantal van alle gemeenten.

Wat vinden Rotterdammers van de afschaffing van de mondkapjesverplichting?

Rob Baan, eigenaar mondkapjeskraam Baan runt samen met ‘beste vriendin, kroegmaatje en collega’ Celine Langstraat een kraam met mondkapjes aan het begin van de Rotterdamse Koopgoot. Van een daling in omzet heeft hij sinds de verplichting maandag is afgeschaft nog weinig gemerkt, zegt hij. “Maar dit is ieder jaar een gekke tijd, nu de scholen weer beginnen. Dat merkte ik met alle handel die ik hiervoor had ook.” Bang dat het de komende tijd gaat tegenvallen is hij ook niet. “De trams zitten alweer propvol met mensen, die moeten allemaal een mondkapje op. En veel mensen dragen ook in winkels en supermarkten uit zichzelf een kapje; die hebben geen verplichting nodig.”

Rob Baan en Celine Langstraat met hun mondkapjes-, handgel- en alcoholkraam. Beeld Arie Kievit

Arya Mohammad, storemanager bij een opticien Brillen verkopen in coronatijd was al ‘lastig’, zegt Arya Mohammed van opticien Loek. Want je wilt tóch die klant even helpen met het netjes opzetten van een montuur. Met een mondkapjesplicht werd het al helemaal ingewikkeld. “Je kunt toch helemaal niet goed zien hoe een bril staat, boven zo’n kapje?” Mohammed heeft wel aan al zijn klanten gevraagd of ze de kapjes toch op wilden houden. “Maar ik ga ook geen politieagent spelen in de winkel.” De beslissing van vóór corona om een wat duurder assortiment aan te bieden bleek achteraf een gouden greep. “Zo’n luxe bril van honderden euro’s koop je niet online, die wil je toch even komen proberen. Ook als je daarvoor een mondkapje op moet.”

Arya Mohammad. Beeld Arie Kievit

Michelle Jansen Rivas, studente illustratie Jansen Rivas loopt als een van de weinige bezoekers van het centrum nog wel met een mondkapje. Dat doet ze vooral voor de veiligheid van anderen, zegt ze. “Mijn moeder en oma hebben allebei niet zo’n goed immuunsysteem. Dus voor hen probeer ik goed op te letten. Voor mij maakt die verplichting niet uit. Ik zal het toch wel blijven dragen.” Het mondkapje heeft ze bij de Adidas gekocht – het logo van het sportmerk is zichtbaar in de hoek. “Ik heb er ook een voor mijn broertje gehaald. Die blauwe die je kan weggooien vind ik maar niks, zo saai.”

Michelle Jansen Rivas Beeld Arie Kievit

