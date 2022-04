De meerderheid van de lintjes is alweer voor mannen, vrouwen worden minder voorgedragen

Overal in Nederland ontvangen burgers vandaag koninklijke onderscheidingen uit handen van burgemeesters. Dit jaar worden tijdens de lintjesregen 3026 mensen koninklijk gedecoreerd. Zij hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor de samenleving en vaak een lange staat van dienst. Er zitten zoals altijd veel vrijwilligers tussen, maar ook wetenschappers, musici en natuurlijk de bekende Nederlanders.

De gelukkigen hoorden in de meeste gevallen vanochtend dat ze met een lintje worden onderscheiden. In de loop van de dag vinden in de verschillende gemeenten uitreikingen plaats. Ook worden de namen na de verrassing van deze ochtend gepubliceerd in de Staatscourant.

Er zijn verschillende koninklijke onderscheidingen, maar veruit de meeste geselecteerden worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Elf nieuwe personen kunnen vanaf dinsdag met Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw worden aangesproken. Ook in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk worden lintjes uitgedeeld, in totaal aan 58 mensen.

Vrijwilligers

Het overgrote deel van de onderscheidingen gaat naar mensen die als vrijwilliger iets betekend hebben voor Nederland. Daarnaast krijgen 146 Nederlanders een lintje voor hun inzet tijdens hun (betaalde) werk en er wordt een klein aantal pleeg- en mantelzorgers gedecoreerd.

Verder valt het op dat, nog steeds, minder vrouwen dan mannen een koninklijke onderscheiding krijgen. 36 procent is vrouw, niet veel meer dan voorgaande jaren.

Een woordvoerder van de Kanselarij der Nederlandse Orden zegt dat aanvragen voor een lintje bij vrouwen niet vaker worden afgewezen. “Al jaren worden minder vrouwen aangedragen voor een koninklijke onderscheiding, terwijl we weten dat vrouwen evenveel vrijwilligerswerk doen als mannen. We snappen ook niet waarom deze vrouwen minder voorgedragen worden voor een lintje, maar we hopen dat het snel verandert.”

Corona

Over het algemeen krijgen mensen pas een lintje als ze zich jarenlang inzetten voor de samenleving. De meeste gedecoreerden hebben een lange staat van dienst en de gemiddelde leeftijd ligt rond de zestig jaar. Bij sommigen was hun inzet tijdens de coronacrisis reden voor hun onderscheiding. Er werd geholpen bij het vaccineren, en iemand bedacht een digitale manier waardoor bewoners van een zorginstelling toch bezoek konden krijgen.

Bekende namen

In de lijst met namen staat weer een aantal bekende Nederlanders. Zo krijgt voetbaltrainer Frans Hoek een lintje. Hij is al jaren assistent van bondscoach Louis van Gaal en heeft volgens de kanselarij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereldwijde ontwikkeling van het keepersvak. Hoek was ook betrokken bij de beroemde keeperswissel van het Nederlands voetbalelftal op het WK 2014. Tim Krul verving vlak voor het einde van de wedstrijd doelman Jasper Cillessen. Krul stopte vervolgens twee strafschoppen in de penaltyserie, waardoor Nederland doorging naar de halve finale.

Een andere bekende naam is die van Henk van der Meijden, grondlegger van het weekblad Privé. Hij was ook jaren actief als theaterproducent en droeg volgens de kanselarij bij aan de Nederlandse journalistiek, de Nederlandse cultuur en de werkgelegenheid van artiesten. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ferry Corsten uit Capelle aan den IJssel krijgt een lintje voor zijn werk als DJ en producer. Corsten was begin deze eeuw betrokken bij de opkomst van de elektronische trancemuziek en zet zich al jaren in voor goede doelen. Ook Stephen Emmer, het brein achter de tunes van het NOS Journaal, RTL Nieuws en RTL Boulevard wordt koninklijk onderscheiden.

