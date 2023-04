De medische controle van asielzoekers is onder een commerciële keurder uitgehold

Zelfs het vragen naar sporen die duiden op marteling, werd uit een medische keuring van asielzoekers geschrapt. De kwaliteit van de controle, die wordt uitgevoerd voor een asielzoekers wordt gehoord, is uitgehold.

Het medische advies dat personeel van de immigratiedienst IND krijgt voor het een asielzoeker gaat horen, is ondermaats. De opleidingseis van de verpleegkundigen die de keuringen uitvoeren is naar beneden bijgesteld. Zelfs het vragen naar sporen die op marteling duiden, zoals littekens, werd uit de keuring geschrapt. Dat blijkt uit onderzoek van Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer.

Het medisch advies wordt sinds 2021 uitgevoerd door het commerciële bedrijf Argonaut, dat onder de naam Medifirst asielzoekers onderzoekt voordat ze de asielprocedure ingaan. Verpleegkundigen van dat bedrijf checken of de asielzoeker lichamelijk en psychisch in staat is om gehoord te worden door de IND. Vorig jaar voerde het bedrijf bijna 10.000 keuringen uit en ontving van de IND 1,3 miljoen euro. Uitgangspunt van het advies is dat alle asielzoekers gehoord kunnen worden, omdat anders het begin van de asielprocedure uitblijft. Het advies om niet te horen, komt daarom bijna nooit voor.

De adviezen stellen niet veel voor

De adviezen zijn vooral bedoeld om de IND instructies te geven over de meest complexe gevallen. Desondanks vertonen ze vaak grote overeenkomsten en grossieren in algemeenheden. Het gaat om zinnen als: ‘een glaasje water aanbieden’, ‘langzaam praten’ en ‘het oplopen van emoties en spanningen vermijden’, blijkt uit medische adviezen in handen van Investico.

Oud-IND’ers vertellen dat het medisch advies in de praktijk niet veel voorstelde. “Het was vaak heel summier”, zegt een oud-IND’er die anoniem wil blijven. “Het was nooit zo uitgebreid”, zei een ander.

Asielzoekers hebben vaker dan gemiddeld last van psychische klachten als gevolg van marteling, geweld of trauma. Dit kan resulteren in tegenstrijdigheden en incomplete verklaringen over het vluchtverhaal. De IND controleert of iemand de waarheid vertelt, juist door te kijken naar tegenstrijdigheden. Het medisch advies, ingevoerd in 2010, kwam er om de IND vooraf te informeren over het vermogen van de asielzoeker om goed te kunnen verklaren.

Opleidingseis naar beneden bijgesteld

De opleidingseis voor verpleegkundigen die de check uitvoeren is sindsdien naar beneden bijgesteld, van hbo naar mbo. Daar komt bij dat het commerciële bedrijf Argonaut de verpleegkundigen geen medische training geeft voor gezondheidsproblemen bij asielzoekers. “Het proces is overal hetzelfde, of je nu trauma tegenkomt bij een asielaanvraag of bij iemand in de bijstand, PTSS is PTSS”, zegt Riana van Dam, directeur van Argonaut.

Dit besluit leidt tot kritiek van experts. “Natuurlijk heb je specifieke training nodig”, zegt Annemieke Keunen, directeur van het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO). “Asielzoekers hebben vaak gruwelijke dingen meegemaakt, trauma geeft fysieke en psychische klachten, daar moet je rekenschap van geven.”

Ook heeft de IND besloten om vanaf 2021 het vragen naar littekens uit de medische check te halen. De IND vindt dat hun medewerkers op basis van verklaringen van asielzoekers moeten bepalen of iemand slachtoffer is geweest van geweld. Argonaut-directeur Van Dam zegt daarbij: “Vragen naar littekens is niet relevant. Wij adviseren of iemand gehoord kan worden. Het hebben van een litteken heeft daar niet per definitie invloed op.”

Cruciale informatie onthouden

“Onbegrijpelijk. Dat weglaten betekent dat men de IND-ambtenaar cruciale informatie onthoudt”, zegt Keunen. Het medisch advies is een signaalmoment, legt ze uit. “Als iemand zegt littekens te hebben door marteling of ander geweld dan is het een signaal dat de asielzoeker het misschien moeilijk vindt om over deze onderwerpen te praten. En dat is ook belangrijk om te weten.” Ook Evert Bloemen, die als arts gespecialiseerd is in medische problemen bij asielzoekers, schrikt van het besluit. “Hiermee wordt het advies ingeperkt.”

De IND heeft in 2010 besloten de opdracht aan te besteden. De gespecialiseerde organisaties vinden de aanbesteding van de IND inhoudelijk onder de maat. Zij wagen zich niet eens aan de opdracht.

De IND zegt in een reactie dat de adviezen van Argonaut in de regel voldoen aan de door de IND gestelde eisen en bruikbaar zijn voor de uitvoeringspraktijk.

De gegevens van de anonieme oud-IND’ers zijn bij de hoofdredactie bekend.

