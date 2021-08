De marechaussee stelt zich flexibel op bij coronacontroles langs de Belgische grens

Begeleid door een motor van de Koninklijke Marechaussee rijdt een zwarte auto met een aanhanger vol fietsen het parkeerterrein op aan de rand van Eersel, bij de Belgische grens. Een handvol inspecteurs en werknemers van de marechaussee drommen om de auto heen. “Heeft u uw coronabewijzen voor mij?”, vraagt een van de inspecteurs.

De kinderen achterin kijken vermoeid voor zich uit, terwijl de ouders voorin de telefoon erbij pakken. Check: de volwassenen zijn gevaccineerd. Ze kunnen door naar huis.

Reizigers die via de zuidgrens Nederland inrijden met de auto kunnen sinds zondag gecontroleerd worden op het bezit van een coronabewijs. Geen geldig bewijs na een vakantie in een land dat geel is gekleurd op de coronakaart levert iedereen vanaf 12 jaar een boete van 95 euro op.

Een familie uit Antwerpen, op doorreis naar Duitsland, moet na controle bij Eersel omkeren omdat de coronabewijzen zijn niet in orde zijn. Beeld Roger Dohmen

Gevaccineerd, genezen of getest

Het moet voorkomen dat reizigers het coronavirus na vakantie in een geel gebied, zoals België, Frankrijk of Spanje, mee naar huis nemen. Elke vakantieganger moet een bewijs hebben dat hij óf volledig gevaccineerd is, óf het afgelopen halfjaar corona heeft gehad, óf vlak voor vertrek uit het vakantieland een negatieve testuitslag heeft gekregen. In vliegtuig, trein en bus moet de vervoerder controleren op geldigheid van het bewijs. Ook op vliegvelden en treinstations kan de marechaussee komende maanden controleren.

Aan de snelweg bij Eersel gaat dat zo: twee motorrijders staan in België en hebben vooral dakkoffers, caravans, tourbussen, volle aanhangers en zwaarbepakte auto’s in het vizier. Overduidelijke vakantiegangers krijgen van de motoragent een seintje dat ze moeten volgen. De selectie gaat steekproefsgewijs. Hoeveel voertuigen er worden gecontroleerd, hangt af van de drukte, zegt Stan Verberkt, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Op een rustig dag in het begin van de week valt het wel mee, maandag zijn hier een stuk of dertig auto’s, campers en bussen door de controlestraat gestuurd. Er is geen enkele boete uitgeschreven.

Of dat is omdat iedereen de papieren goed op orde heeft, valt te bezien. In verband met verkeer van mensen die dichtbij de grens wonen is de regel: een coronabewijs is nodig als je langer dan 12 uur in een geel gebied bent geweest. Vandaag kan de ene na de andere auto die naar de controleplaats wordt gebracht doorrijden zonder bewijzen te laten zien.

Steekproefsgewijs en met een mobiel team controleert de marechaussee vakantiegangers aan de Belgische grens in Eersel. Beeld Roger Dohmen

Wij zijn coulant

Een Nederlands stel dat in België woont en een paar uur op bezoek gaat bij vrienden, twee Nederlandse jongens die een afslag misten en na een omweg in België weer in Nederland terecht kwamen, een Belgische camper die doorreist naar Zweden. Woordvoerder Verberkt: “Zolang mensen een aannemelijk verhaal hebben, zijn wij coulant”.

Vooralsnog zijn de controles alleen aan de zuidgrens. “In die richting liggen de gele landen. Dat is voor ons de belangrijkste grens”, zegt Verberkt. De marechaussee houdt wel de bewegingen in het oosten in de gaten. Als er signalen zijn dat mensen de zuidgrens ontwijken of meer via de oostgrens reizen, dan is het voor de marechaussee heel makkelijk: “Wij zijn flexibel. We zetten zo onze controlepost ergens anders neer. Maar het gaat ons niet om het uitschrijven van boetes. We willen dat iedereen veilig thuis komt.”

Lees ook:

Hoe reis ik straks met de Coronacheck-app door Europa?

Ik ga op reis en neem mee… de Coronacheck-app. Afgelopen weekend is de app al veelvuldig gebruikt als toegangsbewijs voor cafés en clubs. Per 1 juli is die tevens de digitale reispas voor alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Drie praktische vragen en antwoorden.