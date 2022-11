De loonkloof is hardnekkig: mannen verdienen nog altijd 13 procent meer dan vrouwen

Op het loonstrookje blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan, aldus het CBS. Uit nieuwe cijfers blijkt dat vrouwen gemiddeld nog altijd 13 procent minder verdienen dan mannen. Tien jaar geleden was dat 18 procent.

De overheid is er de afgelopen tijd wel in geslaagd om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen tegen te gaan. Vrouwen verdienen daar gemiddeld 2 euro per uur minder dan mannen. Dat komt neer op zo’n 6 procent. Twee jaar geleden was het verschil nog 8 procent.

Contractverschillen

In het bedrijfsleven is weinig veranderd. Bij gelijke ervaring, leeftijd en opleiding verdienen vrouwen maar liefst 5 euro per uur minder dan mannen in dezelfde functie, een verschil van 19 procent. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden is 20 procent. Sinds 2008 is de loonkloof daar maar een klein beetje afgenomen; het verschil tussen mannen en vrouwen is met 1 euro per uur afgenomen.

Het CBS doet iedere twee jaar onderzoek naar de loonkloof. De afgelopen jaren deed het instituut voor het eerst onderzoek naar loonverschillen bij verschillende soorten contracten. De loonkloof blijkt groter te zijn tussen mannen en vrouwen die een contract voor onbepaalde tijd hebben. In geval van een tijdelijk contract zijn de verschillen kleiner.

Equal Pay Day

Al jaren proberen overheid en organisaties de loonkloof te dichten, maar het probleem is hardnekkig. Dat komt volgens experts onder andere doordat vrouwen minder vaak of minder hard onderhandelen over hun loon, er weinig transparantie is over salarissen en omdat stereotypen nog steeds in sterke mate ons leven beïnvloeden. Het idee dat de man hoofdkostwinner moet zijn en de vrouw (onbetaalde) zorgtaken op zich neemt, is bijvoorbeeld hardnekkig.

Maandag is het in Nederland ‘Equal Pay Day’. Op 14 november is er nog 13 procent van het jaar te gaan, hetzelfde percentage als de loonkloof tussen mannen en vrouwen. De datum markeert dus hoeveel meer dagen vrouwen moeten werken om hetzelfde te verdienen als mannen. Met andere woorden: na 14 november werken vrouwen tot aan het nieuwe jaar ‘voor niets’.

Voor jonge mannen is een geëmancipeerde vrouw nog altijd een bedreiging

Het lijkt niet langer vanzelfsprekend dat gendergelijkheid in westerse democratieën toeneemt. Vooral jonge mannen zien vrouwenemancipatie als bedreiging, zo blijkt uit een groot Zweeds onderzoek dat deze week is gepubliceerd.