De lokale partijen zijn mateloos populair, waar komt dat succes vandaan?

Waarom kiezers hun toevlucht nemen tot lokale partijen als Samen Politiek Actief (SPA)? Om die vraag te beantwoorden wil Jack Renet het flyeren op de markt in Geleen best even aan de andere kandidaten laten. “Omdat de landelijke politiek er een potje van maakt”, zegt hij. Aan de telefoon is de Limburger recht voor z’n raap. “Het vertrouwen is weg.”

Met het geluid van winkelende mensen op de achtergrond legt hij uit hoe hij het ziet. Kiezers, en dan met name ouderen, merken dat ze er sociaal en financieel op achteruit zijn gegaan, zegt het raadslid. Dus stemmen ze niet op de partijen die ze daar verantwoordelijk voor houden, maar op mensen van wie ze zien dat ze voor hen vechten.

Mensen zoals Renet, die de afgelopen twee politieke termijnen namens SPA in de gemeenteraad van Sittard-Geleen zat. In het verkiezingsspotje dat hij maakte is te zien hoe hij in die jaren onder meer de strijd aanbond met de fabrieken van het machtige Chemelot, het industrieterrein in de stad dat volgens Renet een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid.

SPA is één van maar liefst vijf lokale partijen die aan de verkiezingen meedoen in de gemeente. Naast de vertrouwde posters van CDA, VVD en PvdA prijken onder meer ook namen als ‘Politieke groepering G.O.B.’, ‘Stadspartij’ en ‘Lokaal Sittard-Geleen-Born’ op de verkiezingsborden. Partijen zonder Haagse collega’s of landelijk partijbureau.

Renet verwacht dat zij gezamenlijk de dienst zullen uitmaken de komende jaren in Sittard-Geleen. “Ik denk dat de landelijke partijen hooguit 15 zetels zullen halen”, zegt hij. “Van de 37.”

De grootste politieke familie in de gemeenteraad

Of het raadslid gelijk krijgt, zal blijken. Maar het is een feit dat lokale partijen het door heel Nederland de laatste jaren goed doen. Sinds 2010 vormen ze gezamenlijk de ‘grootste politieke familie in de gemeenteraad’, zoals politicoloog Simon Otjes van de universiteit Leiden zegt. Dat wil zeggen dat ze vanaf dat jaar bij gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk steevast meer stemmen haalden dan welke landelijke partij dan ook.

Dat is des te opvallender omdat juist de lokale partijen het moeten stellen zonder overheidssubsidie. Geld voor trainingen, campagnematerialen of andere ondersteuning krijgen zij nauwelijks. De subsidie die er vanuit het Rijk beschikbaar is voor de lokale democratie – in totaal 25 miljoen per jaar – wordt onder partijen verdeeld op basis van het zetelaantal in de Eerste en Tweede Kamer. En landelijke zetels hebben de lokale partijen natuurlijk niet. De SP pleit momenteel in Den Haag voor een verandering van deze regels.

Lokale partijen danken hun populariteit vermoedelijk niet aan vernuftige campagnes en advertenties op Facebook. Wat verklaart hun succes wel? Als SPA-voorman Renet begint over het gebrek aan vertrouwen in de landelijke politiek zit hij op het juiste spoor, weet Otjes. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat wie de politici in Den Haag wantrouwt, meer geneigd is bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij te stemmen.

De afgelopen twee jaar daalde het vertrouwen in zowel de landelijke als de lokale overheid sterk, zo toonde het Kieskompas onlangs aan. Het is waarschijnlijk dat dit opnieuw leidt tot een goede verkiezingsuitslag voor de lokale partijen, denkt ook Otjes. Als de meest recente peiling van I&O research een goede voorspeller blijkt, dan halen de lokale partijen dit jaar bij elkaar zelfs meer dan 35 procent van de stemmen. Vier jaar geleden was hun aandeel nog ongeveer 29 procent.

Toch is gebrek aan vertrouwen alleen niet genoeg om de groeiende populariteit van de lokale partijen over de jaren heen te verklaren. De lokale partijen winnen immers al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gestaag aan stemmen. Tegelijkertijd is het niet zo dat mensen al sinds die tijd substantieel minder vertrouwen hebben in de politiek. “Het vertrouwen is in Nederland eigenlijk altijd relatief hoog”, zegt Otjes. “Het schommelt erg, maar van een dalende trend sinds de jaren tachtig kun je niet spreken.”

Dhr. Hurxkens uit het dorp Grevenbicht, gemeente Sittard Geleen, gaat op een van deze twee kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen stemmen, omdat hij ze persoonlijk uit het dorp kent. De een is van de VVD, de ander van de grootste partij in zijn gemeente, lokale partij GOB. Beeld Roger Dohmen

Kiezers kunnen niet op hun eerste keus stemmen

Landelijke politieke versplintering is volgens de politicoloog dan ook een veel belangrijkere verklaring voor het feit dat steeds meer kiezers op lokale partijen stemmen. Partijen die het landelijk goed doen, zijn in veel gevallen maar beperkt vertegenwoordigd op lokaal niveau, legt Otjes uit. “Wat weleens wordt vergeten, is dat er daardoor heel veel mensen zijn die bij de gemeenteraadsverkiezingen niet op de partij van hun eerste voorkeur kunnen stemmen.”

Een partij als de PVV, bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen nog de derde partij van het land, doet in slechts dertig van de ruim driehonderd gemeenten mee. Ook de Partij voor de Dieren, de laatste jaren in de lift, is slechts in zo’n tien procent van de gemeenten verkiesbaar. Otjes: “We zien dat de kiezers die niet op hun eerste keus kunnen stemmen relatief vaak naar een lokale partij gaan.”

In de gemeente Zaanstad kunnen de inwoners wél op de Partij voor de Dieren stemmen. Toch denkt Natasja Groothuismink, lijsttrekker van de lokale partij ROSA, dat er kiezers van die partij lokaal voor ‘haar’ ROSA zullen kiezen. ROSA, in de jaren negentig ontstaan uit lokale kraak- en milieubewegingen is een nadrukkelijk groene, links-progressieve partij.

‘Tussen D66 en het CDA’

Daarmee onderscheidt ROSA zich van andere lokale partijen. Want hoe divers het aanbod aan lokale partijen ook is: gemiddeld genomen bevinden ze zich aan de rechterkant van het politieke spectrum. Centrumrechts eigenlijk, zegt Otjes. “Zo ongeveer tussen D66 en CDA.”

Ook opvallend: lokale partijen bezigen veel vaker dan landelijke partijen wat Otjes noemt: ‘anti-elitair taalgebruik’. De politicoloog verzamelde voor zijn onderzoek alle verkiezingsprogramma’s van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en 2018. Met behulp van een computeranalyse concludeerde hij dat de lokale partijen zich in hun bewoordingen vaak afzetten tegen de gevestigde politieke orde, landelijk dan wel lokaal.

Dat geldt zeker ook voor SPA en Jack Renet. De lijsttrekker laat duidelijk weten dat hij vindt dat de bestuurspartijen in Sittard-Geleen te weinig oog hebben voor de inwoner. Als raadslid wil hij opkomen voor de ‘zwakkeren’, zo vertelt hij in zijn verkiezingsfilmpje, terwijl te zien is hoe hij het gras maait. “Mensen worden gewoon verpulverd door het systeem.”

In Zaanstad is ROSA geen partij die zich afzet tegen het politieke systeem. Al is het maar omdat de partij er de afgelopen vier jaar deel van uitmaakte. Groothuismink is wethouder namens de partij. “ROSA is altijd uitgegaan van positiviteit en creativiteit”, zegt ze. “We willen ook laten zien wat er wél goed gaat. We hebben mooie resultaten geboekt.”

Dat neemt niet weg dat ook zij benadrukt dat haar partij het belangrijk vindt echt naar de inwoners te luisteren. Juist nu het vertrouwen in de politiek ‘broos’ is. “Mensen maken zich zorgen of ze wel gehoord en gezien worden.”

Echt luisteren, dat kan een lokale partij als ROSA volgens de wethouder als geen ander, vanwege de sterke verbondenheid met de lokale gemeenschap. “Mijn collega’s zullen nu misschien zeggen: dat is onzin, wij wonen hier ook en zijn ook lokaal geworteld. Toch zie je dat de afdelingen van landelijke partijen de standpunten van de landelijke partij naar de lokale context vertalen. Wij nemen de lokale situatie als uitgangspunt. Dat is toch echt anders. Ik denk dat lokale partijen beter, sneller in de gaten hebben wat de mogelijke impact is van besluitvorming. En meer voor maatwerk durven te kiezen. We kunnen echt het verschil maken in onze steden en dorpen.”

Wie stemt er op een lokale partij? Hij is man, praktisch opgeleid, boven de vijftig en woont niet in de grote stad. Zo ongeveer ziet de meest gemiddelde kiezer van een lokale partij eruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Kieskompas, in opdracht van Trouw. Het onderzoeksbureau bekeek de overeenkomsten tussen mensen die zeggen komende week op een lokale partij te stemmen, en vergeleek hun profiel met kiezers die zeggen voor een landelijke partij te gaan. Gemiddeld genomen zijn de lokale stemmers iets ouder dan de kiezers van landelijke partijen. De gemiddelde leeftijd van de mensen die stemmen op een lokale partij is 56, kiezers die stemmen op een landelijke partij zijn gemiddeld 49 jaar. Van de lokale stemmers is slechts 13 procent jonger dan 35 jaar, bij landelijk stemmers is dit 30 procent. Vrouwen stemmen significant minder vaak op een lokale partij dan mannen. Net als inwoners van grote steden. Wie zich sterk verbonden voelt met de mensen in de buurt of de woonplaats is juist meer geneigd te kiezen voor een lokale partij. Over het algemeen hebben de kiezers van nationale partijen meer vertrouwen in politieke instituties. Zowel het nieuwe kabinet-Rutte IV als de gemeenteraad en het gemeentebestuur krijgen van hen een hoger rapportcijfer dan van de kiezers van lokale partijen.

