De lockdown begint enkele vruchten af te werpen

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen door corona nemen verder af. Maar de ouderenzorg blijft heel broos.

Zet de belangrijkste coronagrafieken van het RIVM naast elkaar en de overeenkomst is dat cruciale lijntjes blijven dalen. Bij ziekenhuizen melden zich steeds minder patiënten met Covid-19, en op de intensivecare-afdelingen wordt het langzaam maar zeker iets rustiger, ook in Noord-Brabant. En dus bereiden ziekenhuizen zich stapsgewijs voor op het heropenen van afdelingen voor normale zorg, zoals de operatiekamers die worstelen met lange wachtlijsten.

Toegegeven, deze eerste zinnen verdienen direct een kanttekening. Omwille van Pasen kan er in het weekend sprake zijn van vertraging in de cijfers die het RIVM van de GGD’s en ziekenhuizen heeft ontvangen. De kans is aannemelijk dat administraties niet helemaal zijn bijgewerkt, zoals vorige week na het weekeinde ook te zien was. Sommige patiënten worden pas later gemeld.

Maar ook met die voetnoot in ogenschouw genomen zet de ingezette neergang echt door. Neem het aantal coronapatiënten dat dagelijks wordt opgenomen in ziekenhuizen: voor het eerst in weken lag dat cijfer op zaterdag en maandag onder de tweehonderd. Maandag kwamen er ‘maar’ 147 patiënten bij. En na een ‘stabiel hoge’ week op de Nederlandse ic’s, lijkt een dalende lijn nu voorzichtig ingezet op de cruciale zorgafdeling, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Dat is hoopgevend.”

Het is een goed teken dat ziekenhuizen in regionaal verband bespreken hoe ze deze week de geplande zorg op gang kunnen brengen. De bedoeling is dat belangrijke poliklinische afspraken weer doorgaan, net als operaties. Ziekenhuizen zijn inmiddels helemaal ingericht met aparte gebieden voor coronapatiënten, waardoor mensen niet bang hoeven te zijn voor een besmetting. Sterker: de roep naar mensen met niet-coronaklachten om zich vooral te melden bij de huisarts of spoedeisende hulp zwelt aan. Het is aannemelijk dat de kwaal erger wordt als mensen er langer mee blijven lopen, dat heeft weer een negatief effect op de zorgvraag.

De ingevoerde lockdown had onder meer ten doel om ziekenhuizen zo snel mogelijk te ontlasten. Daar lijkt de maatregel nu in te slagen. Het RIVM concludeert dat de cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de verspreiding van corona in Nederland langzamer verloopt dan wanneer er hier geen maatregelen genomen zouden zijn.

Dat wil niet zeggen dat Nederland er nu is. De druk op de intensive care-afdelingen blijft gigantisch: het aantal ic-bedden dat wordt bezet met Covid-19-patiënten ligt nog altijd veel hoger dan de hoeveelheid ic-bedden die er normaal zijn, namelijk 1338 om 1150. Nog steeds worden er coronapatiënten overgeplaatst, vanuit onder meer Brabantse ziekenhuizen naar gebieden waar het relatief rustiger is.

En ook in de ouderenzorg is de ongerustheid nog groot. De sterftecijfers die het RIVM dagelijks naar buiten brengt dalen gestaag. Dat lijkt goed nieuws, maar dat is het slechts deels. De cijfers tonen vooral aan dat er minder mensen overlijden waarvan we weten dat ze Covid-19 hadden. Een getrouwer beeld geven de sterftecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek iedere vrijdag meldt. Tot nu toe telt het CBS ongeveer twee keer zoveel coronasterfgevallen dan het RIVM. Dat komt vooral doordat ouderen die in verpleeghuizen of thuis overlijden, nooit zijn getest. Zolang het coronavirus rondwaart in Nederland blijven die ouderen ontzettend kwetsbaar. Al helemaal zolang het zorgpersoneel ontbreekt aan beschermende middelen.

