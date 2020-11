De letterhamsteraar verlaat de bieb in Leusden met tassen vol leesvoer, nu het nog kan

Er staat een rij mensen voor de schuifdeuren van de bibliotheek. Eén voor één mogen de klanten naar binnen. De boeken die worden teruggebracht – tassen vol – belanden in grote blauwe bakken en gaan 36 uur in quarantaine. Vers leesvoer – ook tassen vol – gaat mee terug naar huis.

“Mensen zijn aan het hamsteren, alleen nu zijn het boeken”, zegt teamleider Christianne Geerdes van de bibliotheek in Leusden. “Het loopt al een paar dagen storm. De reserveringskast staat bomvol.” Sinds het weekend klinkt er in wandelgangen van het Binnenhof dat ook openbare bibliotheken de deuren tijdelijk moeten sluiten om de coronadruk op ziekenhuizen verder terug te dringen. Geerdes: “Klanten nemen het zekere voor het onzekere, we weten niet wat het kabinet gaat doen. Voor de zekerheid adviseer ik mensen dikke boeken mee te nemen.”

Franca Brullemans uit Leusden neemt dat advies ter harte. In haar oranje mandje liggen acht dikke pillen. Het maximum op één klantenpas is tien. “Ik hoorde op de radio dat de bieb misschien ook gaat sluiten. Ik lees veel dus ik moest hier vandaag wel naar toe. Een vriendin heeft ook tien boeken geleend. Als het lang gaat duren dan kunnen we ruilen.”

Vanwege haar gezondheid stippelt Brullemans zorgvuldig uit waar ze nog wel en niet komt. Drukke plekken mijdt ze, maar voor de bieb maakt ze een uitzondering. “Ik kan niet blijven poetsen in huis, dat is ook een keer klaar. Vergeleken met de eerste golf juist worden de dagen nu juist korter in plaats van langer, dus ik zit meer binnen. Om te tijd toch zinvol te besteden lees ik”, vertelt de dit jaar gepensioneerde therapeut.

Brullemans staat op de tweede verdieping van de bibliotheek voor het rek met romans. “Ik ben op zoek naar een paar feelgoodboeken die ik kan afwisselen met spannende thrillers.” Pas las ze ‘Achter gesloten deuren’ van B.A. Paris. “Het boek ging over een psychopaat, ik kreeg het er koud van. Het volgende boek moet dan wat rustiger zijn.”

Wennen aan de onzekerheid

Openbare bibliotheken zijn aangemerkt als ‘doorstroomlocatie’, wat betekent dat het maximumaantal personen volgens de coronamaatregelen mag worden losgelaten. Teamleider Geerdes: “Ik sta dertig klanten tegelijk toe. Als de boodschappenmandjes bij de ingang op zijn moeten mensen even wachten.” Bij de bieb luidt het advies om je vooraf te oriënteren, boeken op te halen en weer te vertrekken. Er lezen mag nu niet. De leestafel is weg, krantenabonnementen zijn tijdelijk stopgezet.

Tijdens de eerste golf kwam de bibliotheeksluiting als een daverende verrassing, weet Geerdes nog. Nu raakt men een beetje gewend aan de onzekerheid veroorzaakt door het virus. De plannen voor een afhaalbibliotheek liggen klaar, waarbij klanten online boeken reserveren en bij de bieb ophalen. Mensen kunnen 24 uur per dag boeken terugbrengen via de boekenbrievenbus en eventueel online verlengen. Girbes: “Mensen hoeven niet bang te zijn voor een boete omdat we dicht zijn. We zijn coulant in deze tijd.”

Zoals vaker heeft de bibliotheek in Leusden veel meer functies. Achter in het gebouw leiden een paar klapdeuren naar het boerderijgedeelte van de bieb, dat tegen het nieuwe gebouw aan staat. De Historische Kring is er gevestigd, net als de personeelskantine en een kantoortje. Op de voormalige deel staan tafels met in het midden spatschermen van plexiglas. Er is een ‘taalcafé’ voor mensen voor wie Nederlands de tweede taal is. Door de schermen mogen de mondkapjes af en dat is volgens vrijwilliger Renze Steringa van groot belang. Hij wijst naar zijn mond. “Je moet elkaar zien spreken. Taal is ook zien.”

Het zou volgens Steringa doodzonde zijn als de taallessen weer enkel online kunnen plaatsvinden, verstopt achter een computer. Bezoeker Aladdin Oztep (56) is het roerend met zijn leermeester eens. “Face to face is beter. Dan is er interactie”, zegt de geboren Turk die tien jaar in Nederland woont. Twee keer per week gaat hij naar de bibliotheek. “Het is niet alleen les maar ook plezier. Ik leer hier mensen en culturen kennen en ik houd van praten. Natuurlijk ga ik het missen als de bibliotheek dicht moet, maar veiligheid en gezondheid gaan voor.”

