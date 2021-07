De lessen van de Herculesramp in 1996: ‘Volgens mij is de Herculesramp wel een eyeopener geweest.’

Nadat de C130 Hercules was neergestort op het vliegveld Eindhoven en de vlammen het vliegtuig verwoestten, begonnen brandweerlieden met blussen. Dat er in het toestel tientallen passagiers aanwezig waren, wisten ze niet. Zij ondernamen dan ook geen reddingspoging, als dat al mogelijk zou zijn geweest.

In totaal kwamen 25 jaar geleden bij de Herculesramp 34 van de 41 bemanningsleden en passagiers om het leven. De kritiek op de reddingsoperatie was enorm. Dit nooit meer, was de conclusie. Stel dat er nu op Eindhoven Airport opnieuw een vergelijkbare ramp zal plaatsvinden, zouden er dan minder slachtoffers vallen?

Stapeling van toevalligheden

Dat is onmogelijk te zeggen, stelt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Geen enkele vliegramp is hetzelfde. Bij de Herculesramp was er een stapeling van toevalligheden en beslissingen die verkeerd uitpakten. “Het was een Belgisch Herculesvliegtuig dat was gehuurd”, herinnert Melkert zich. “Daarin zaten 37 leden van het fanfarekorps van de landmacht. Het vliegtuig wilde landen op Eindhoven, maar er zaten vogels op de landingsbaan. De bemanning besloot tot een doorstart in plaats van landen. Dat kan ermee te maken hebben dat de Belgische piloten zijn getraind in Congo. Dan staat er soms een koe op de baan en ga je niet landen. Waren ze wel geland, dan was er misschien niks aan de hand geweest.”

De vogels vlogen nu toch in de motoren. Drie van de vier motoren vielen uit, er was onvoldoende vermogen om op te stijgen. “Ze maakten een soort crashlanding”, zegt Melkert. “Daar kan een vliegtuig op zich tegen. Maar de krachten waren zo groot dat de romp verwrong zodat de deur vast kwam te zitten. Vervolgens knapte een zuurstofleiding zodat de brand nog eens extra werd gevoed. En dan had je ook nog eens dat de luchtverkeersleiding niet wist hoeveel mensen in het toestel zaten. Zo werd het drama almaar groter.”

De Raad voor de Transportveiligheid publiceerde in 2002, zes jaar na de ramp, een onderzoeksrapport. Toen was er nog niets verbeterd. Hoe is dat nu?

Zorg voor voldoende brandweerpersoneel

Veel beter, stelt Melkert. “Volgens mij is de Herculesramp wel een eyeopener geweest.” Een van de lessen van de Raad is: zorg voor voldoende brandweerpersoneel en blusmiddelen. Dat ontbrak in 1996, maar is nu op orde, stelt het ministerie van defensie, dat over de veiligheid gaat van Eindhoven Airport.

Een andere les: zorg dat het rampenplan op orde is en werkt. Ook daar is nu meer aandacht voor. De verschillende diensten die samen een vliegramp moeten bestrijden, oefenen gezamenlijk om rampenplannen uit de voeren. Die gezamenlijke oefening komt tegemoet aan een andere les: zorg dat helder is wie wat doet.

Eindhoven is niet het enige vliegveld dat deze lessen toepast. Ook andere vliegvelden, nationaal en internationaal, leren van rampen zoals die met de C130 Hercules.

Strengere veiligheidsregels

“Je merkt dat Nederland strenger wordt met veiligheidsregels”, zegt Melkert. “Dat is mede te danken aan Pieter van Vollenhoven die zich in de voorloper van de Onderzoeksraad sterk heeft gemaakt op onafhankelijke onderzoeken. Dat helpt om te leren. En er wordt niet alleen achteraf gekeken, maar ook preventief. In 2016/17 is er onderzoek gedaan naar de veiligheid op Schiphol. Niet omdat er iets aan de hand was, maar om te kijken: kan het beter? Dat heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd waaraan Schiphol werkt. Dat pro-actieve handelen is echt wel anders dan in de tijd van de Herculesramp.”

