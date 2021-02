De leeuwen blijven voorlopig toch in Artis

De directie van Artis heeft donderdagochtend met de directie van het Franse park gesproken over hun besluit, schrijft de Amsterdamse dierentuin op zijn website. Daarmee is de verhuizing van de leeuwen, die deze maand zou plaatsvinden, onverwacht van de baan.

“Er was ons alles aan gelegen om de afspraken uit te voeren die we met de Fransen hadden gemaakt over de komst van onze leeuwen naar hun park,” aldus Artis-directeur Rembrandt Sutorius. “We vinden het ontzettend jammer dat het nu plotseling niet doorgaat. We hadden de verhuizing zorgvuldig voorbereid in de absolute overtuiging dat we een goede plek voor onze leeuwen hadden gevonden. Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar.”

Geen geld

Sutorius wil niet vooruitlopen op wat er nu met de leeuwen gaat gebeuren. Feit blijft dat de financiële situatie van de dierentuin ‘onverminderd zorgelijk is’, aldus de directeur. “Er is geen geld om het gereedliggende plan voor het nieuwe leeuwenverblijf uit te voeren. De komende tijd stoppen we al onze energie in een duurzame oplossing voor onze leeuwen in het besef dat de interesse bij andere dierentuinen in Europa om een groep leeuwen over te nemen, zeer beperkt is.”

Net als veel andere dierentuinen kampt Artis met een enorm financieel tekort. Het park sloot 2020 af met een miljoenenverlies en voor 2021 ziet het er vooralsnog heel slecht uit. De komende vijf jaar komt de dierentuin meer dan 20 miljoen euro tekort voor noodzakelijk onderhoud en investeringen.

Lees ook:



De dieren moeten eten, maar dierentuinen zijn bijna platzak



Dierentuinen houden tijdens de lockdown met moeite het hoofd boven water. Bezoekers zijn voorlopig niet welkom, en de kosten groeien de parken boven het hoofd.