De leasefiets van de zaak komt eraan

Zoevend op een ‘speed pedelec’ naar het werk? Straks kan het met een zakelijke leasefiets. Liever een gewonere e-bike of een racefiets? Dat kan ook. Een nieuwe fiscale regeling maakt vanaf januari 2020 privégebruik van een bedrijfsfiets mogelijk.

Pon, voorheen bekend als Volkswagenimporteur, gaat als eerste grote fietsbedrijf de markt op. Afhankelijk van inkomen, en de afspraken die gemaakt zijn met de werkgever, kan een werknemer naar wens een rijwiel uitkiezen: een gewone fiets, een elektrische, een speed pedelec, een bakfiets, een eenwieler of een racefiets.

Zowel Pon als de Fietsersbond zijn blij met dit besluit. Wim Bot, beleidsmedewerker bij de Fietsersbond, zegt dat zijn club hard heeft gelobbyd voor het versoepelen van de fiscale regels. Er komt, net als voor het privégebruik van een auto van de zaak, een vastgestelde bijtelling. Die wordt voor het gebruik van de leasefiets 7 procent.

Fiets van de zaak was ingewikkeld

Een fiets van de zaak was tot een jaar of acht geleden razend populair. Totdat bleek dat belasting betalen over het privégebruik een bezwaarlijke klus was. De kilometerregistratie was moeilijk bij te houden, en de optelsom van de bijtelling was onduidelijk. Dat fnuikte het gebruik van de bedrijfsfiets. De nieuwe regeling moet dit versimpelen. Maar, geen kilometerregistratie betekent ook geen kilometervergoeding meer. Nu blijft alleen de bijtelling. De werknemer wordt ook geen eigenaar van de fiets.

De verwachting is dat de elektrische fiets het meest populair wordt. Nederland telt nu al 2 miljoen e-bikegebruikers. Dat is opmerkelijk, want aanvankelijk werd die slechts door senioren omarmd. Nu profiteren ook jongeren van het gemak van de e-bike. “Het is vooral een gezond en duurzaam vervoersmiddel. De leasefiets moet een alternatief zijn voor de lease-auto. Ook is het een goedkope manier om een dure fiets te rijden. Voor een nieuwe e-bike van 2000 euro ben je maandelijks ongeveer 44 euro kwijt”, aldus David Gribnau van Pon.

Zal het lukken deze vorm van leasefietsen tot een succes te maken? “Het is een nieuwe vorm van reizen die ingebed moet raken in ons systeem. Duitsland heeft in 4 jaar tijd slechts 20.000 leasefietsers weten te strikken. Maar in Nederland is fietsen zo ingeburgerd, dat het kan lukken als we deze ontwikkeling goed vormgeven”, zegt Wim Bot van de Fietsersbond. “Een kwart van het woon-werkverkeer bestaat al uit fietsen. Straks moet je wel het geluk hebben dat je een werkgever hebt die de volledige kosten voor een nieuwe, snellere fiets betaalt.”

Of de leasefiets het gaat maken, ligt ook aan bedrijven zelf. Zowel een auto als een fiets van de zaak mogen naast elkaar worden gebruikt. Op die manier moet het voor een werknemer aantrekkelijker worden om een aantal dagen per week de fiets naar het werk te pakken, en de rest met de auto te doen.

