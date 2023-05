De lange arm van Ankara grijpt vooral Turks-Nederlandse critici

Engin Yurtsever (55) wordt na twintig jaar verblijf in Nederland nog steeds lastiggevallen door de Turkse regering. Hij is niet de enige, een kwart van de Turkse Nederlanders voelt zich onveilig vanwege de invloed uit Turkije.

In de woonkamer van de Koerdisch-Nederlandse Engin Yurtsever overheerst de geur van Turkse thee. De boekenkast is gevuld met politieke boeken, veel over Karl Marx. Yurtsever heeft op zijn telefoon de website van het Turkse ministerie van binnenlandse zaken opgezocht. De blik van de vrolijke man verandert. “Kijk”, zegt hij, terwijl hij wijst naar een lijst met gezochte terroristen. “Dat ben ik.”

Yurtsever (55) kwam twintig jaar geleden als politieke vluchteling aan in Nederland. Hij is voorzitter van de Koerdische vereniging DemNed en is openlijk kritisch over de Turkse regering. Reden genoeg om hem te labelen als terrorist, meent hij. “Ik ben een Europeaan, maar ik word nog steeds lastiggevallen door de Turkse overheid.”

Kwart Turkse Nederlanders voelt zich onveilig

Yurtsever is niet de enige Nederlander die last heeft van de Turkse overheid. Een kwart van de Turkse Nederlanders voelt zich onveilig vanwege de Turkse invloed in Nederland, blijkt uit een nieuw onderzoek van instituut Clingendael. Niet alleen Koerden hebben er last van. “Iedereen die zich tegen de Turkse president Erdogan keert, wordt gezien als tegenstander”, aldus Yurtsever.

Volgens Christopher Houtkamp, onderzoeker bij Clingendael, mengt Turkije zich op verschillende manieren met de eigen diaspora in Nederland. Behoor je tot de oppositie? Dan krijg je vooral te maken met de harde kant van het Turkse beleid. “Intimidatie en monitoring via Turkse instanties in Nederland vindt al jarenlang plaats”, aldus Houtkamp.

Zo worden sommige Turkse Nederlanders geïntimideerd via sociale media of whatsApp, zegt Houtkamp. Ook Yurtsever heeft daarmee te maken. Hij wordt online uitgescholden en bedreigd. De Turkse politie viel zelfs meerdere malen het huis van zijn ouders in Turkije binnen, en vertelde dat hun zoon niet lang te leven heeft. “Ze willen me bang maken, zodat ik mijn mond houd”, zegt Yurtsever.

Angst om opgepakt te worden

Het is niet altijd duidelijk van wie de bedreigingen komen, en of het in opdracht is van de Turkse regering. Soms zijn het Turkse Nederlanders die zich geïnspireerd voelen door de Turkse president Erdogan, blijkt uit het onderzoek van Clingendael. Volgens Yurtsever zitten er ook veel leden van de ultranationalistische Turkse organisatie Grijze Wolven tussen.

“Als mensen zich uitspreken tegen het beleid van Erdogan, worden ze geregistreerd als oppositie”, zegt Houtkamp. Sommige critici worden door de grenspolitie aangehouden als ze naar Turkije reizen. “Het is dan maar afwachten of je het land in mag”, zegt Houtkamp. “Of ze zoeken een reden om je op te pakken.” En soms gebeurt er niets. De angst dat je opgepakt kunt worden, of dat je familie lastig kan worden gevallen, is voldoende voor veel mensen om hun mond te houden, meent Houtkamp.

Op de vraag of hij weleens bang is, antwoordt Yurtsever snel en stellig: “Nee. Als ik bang ben, dan winnen zij.” Toch heeft het invloed op zijn leven. Hij haalde bijvoorbeeld op aanraden van de politie zijn naamkaartje weg bij zijn voordeur. Ook vermijdt hij plekken waar Turkse Nederlanders zijn, en vertelt hij niet snel aan mensen dat hij een Koerdische activist is.

Nederland in een lastige positie

Volgens het onderzoek van Clingendael wil 40 procent van de Turks-Nederlandse gemeenschap dat de Nederlandse overheid de gemeenschap beter beschermt tegen negatieve invloeden uit Turkije. Die behoefte wordt gedeeld door zowel critici als aanhangers van Erdogan.

Dat is lastig, meent Houtkamp. “Je kunt de familie in Turkije niet beschermen en in Nederland hebben we onvoldoende capaciteit om iedereen die bedreigd wordt te beschermen.” Het wordt volgens hem wel besproken op diplomatiek niveau. “Maar wij hebben meer belangen met Turkije dan alleen het diasporabeleid”, zegt Houtkamp. “Denk bijvoorbeeld aan de migratiedeal met Turkije, de rol van Turkije in de oorlog in Oekraïne en de positie in het Midden-Oosten.”

Nederlandse Turken troef voor Erdoğan Het Turkse diasporabeleid kent ook een andere kant. Die is volgens Houtkamp bedoeld om de banden met Turkse Nederlanders sterk te houden. Zo haalde de Turkse regering bijvoorbeeld een aantal Turks-Nederlandse coronapatiënten op, omdat hun behandeling hier werd stopgezet. “Ik krijg in Turkije tenminste gratis zorg als er iets gebeurt”, zeggen sommige Turkse Nederlanders volgens Houtkamp. De Turkse diaspora in Nederland is een belangrijke troef voor de huidige Turkse regering. Er zijn meer dan 400.000 Turkse Nederlanders, van wie ongeveer 260.000 mogen stemmen. De partij van Erdogan, AKP, geniet altijd nog veel populariteit onder Turkse Nederlanders. Bijna de helft van de stemgerechtigden stemde tijdens de verkiezingen in 2018. Daarvan stemde 63 procent op AKP. Ook deze week gaan Turkse Nederlanders naar de stembus voor de Turkse verkiezingen.

