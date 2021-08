De laatste supermarkt kiest eieren voor zijn geld: de plofkip verdwijnt definitief uit de schappen

Uiterlijk eind 2023 is het over en uit met de plofkip in de Nederlandse supermarkt. Als laatste supermarktketen kiest Boni eieren voor zijn geld en ruimt het supersnelgroeiende vleeskuiken uit de schappen. De kip met het Beter Leven-keurmerk – in 2007 geïntroduceerd door de Dierenbescherming – wordt daarmee de nieuwe standaard.

Supermarkten als handelaren in dierenleed

Succes dus voor actiegroep Wakker Dier, die in 2012 begon met het uitzenden van indringende reclamespotjes, waarin supermarktketens doelbewust zijn neergezet als handelaren in dierenleed, ook om klanten aan te zetten tot bewust inkopen.

Kenmerkend voor de plofkip – een woord gemunt door voedseljournalist Wouter Klootwijk – is de supersnelle groei, die gepaard gaat met zware gezondheidsproblemen als botbreuken, blaren en akelige ziektes. “De naam ‘plofkip’ is heel treffend”, zegt campagneleider Anne Hilhorst van Wakker Dier. “Je praat over een kuikentje dat in zes weken al uitgroeit tot een volwassen dier van meer dan twee kilo. Dat is zestig gram vleesgroei per dag.” Wakker Dier maakte dan ook dankbaar gebruik van de naam plofkip, die in 2012 bovendien werd uitgeroepen tot woord van het jaar.

Beter leven voor 100 miljoen kippen

De plofkip is in feite het antwoord op de wens van de supermarktketens om zoveel mogelijk vlees tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden, zegt Hilhorst. “Dan krijg je dit soort doorgefokte dieren.” De Beter Leven-kip, die hooguit 10 à 15 procent meer hoeft te kosten, is gezonder en krijgt meer ruimte voor natuurlijk gedrag. “Het betekent een beter leven voor ruim 100 miljoen kippen per jaar.” Er is een grote groep consumenten die koopt wat er in de aanbieding is, dus is het belangrijk dat het vlees met het grootste leed gewoon niet meer te koop is, onderstreept Hilhorst het belang van de acties.

Dat supermarktketen Boni als laatste de Beter Leven-kip omhelst, heeft volgens woordvoerder en directielid Frank Klören een belangrijke reden: het klimaat. “We vinden het prima als dieren een goed leven hebben, maar voor de planeet is een Beter Leven-ster minder goed. Zeker naar aanleiding van het maandag verschenen IPCC-rapport was dit voor ons een lastig besluit. Maar blijkbaar vindt de samenleving dierenwelzijn het belangrijkst. En we zijn er voor de klant.”

Hij vindt de missie van Wakker Dier eenzijdig. Bovendien had Boni al eerder zelf al de ‘comfortkip’ geïntroduceerd – iets wat andere supermarktketens ook hebben gedaan om tegemoet te komen aan de kritiek. Het betreft daarbij vrijwel altijd vleeskuikens die minder dierenwelzijn kennen dan de Beter Leven-kip. Hilhorst: “Daarom zijn wij campagne blijven voeren om ook echt naar een Beter Leven-ster te gaan. Al die varianten zijn lastig te controleren voor de consument.”

‘Het zou goed zijn als we meer gaan betalen voor vlees’

Voor de kippen is het nu beter en voor de consument duidelijker.” Dat die kip duurder is, vindt zij geen bezwaar. “Dat is in onze ogen alleen maar positief. De prijs is nu echt te laag, ongezond laag. Alles wordt nu tot de laatste cent uitgeperst. Het zou goed zijn als we meer gaan betalen voor vlees. Het zou ook helemaal niet zo slecht zijn als mensen wat minder kip gaan eten.” Dat de plofkip beter is voor het milieu, bestrijdt ze. “Dat is heel lastig te berekenen. Het klopt dat plofkip minder voer krijgt omdat die korter leeft, maar boeren houden weer meer kippen per oppervlakte. Je moet kippen niet een rotleven geven om ons klimaatprobleem op te lossen. En wie écht kiest voor het milieu, eet geen kip.”

Van negen jaar campagne voeren leerde Hilhorst veel. “Als je verandering wilt, moet je de hele keten meenemen. Dus naast de supermarkten ook de boeren.” Die krijgen voor hun Beter Leven-kippen dan ook meer betaald. “Het zou dus fijn zijn als de consument daar positief op reageert, dat werkt stimulerend.” Op dit moment bekijkt Wakker Dier of ze nu ook andere soorten bedrijven mee kunnen krijgen, zoals horeca en fastfoodketens. “Dat zou al een mooie volgende stap zijn.”

