De laatste demonstratie van ‘Nederland in verzet’ beëindigd met politiepaarden en waterkanon

“Hier spreekt de politie”, schalt een versterkte stem rond half vier over het Haagse Malieveld. “De demonstratie is ontbonden. Indien u zich niet verwijdert, kan geweld worden gebruikt.” Een deel van de duizenden betogers is al vertrokken. Maar de andere helft laat zich niet zomaar verjagen. ‘Liefde, vrijheid’, joelen ze naar de linie van ME’ers met schild en honden. ‘Geen dictatuur!’ Protestborden worden nóg iets hoger de lucht in gehesen en er gaan gele parapluutjes open. De demonstranten zijn vertrouwd met het waterkanon.

In het laatste weekend voor de verkiezingen vond zondag het laatste protest plaats in een reeks onofficiële betogingen van de beweging ‘Nederland in verzet’. Negen zondagen lang kwamen mensen op verschillende plekken in het land bijeen om ‘koffie te drinken’ en zo hun onvrede te uiten over de overheid. Op het Malieveld wapperden vlaggen met ‘Stop dat vaccin in je reet’ naast teksten als ‘Alles is liefde’ en ‘Rutte is ruk’.

De serie startte eind januari met circa 2000 mensen op het Amsterdamse Museumplein. Op het sluitstuk kwam ruim het dubbele aantal demonstranten af. Rond enen, een uur vóór de samenkomst begon, was het maximumaantal toegestane bezoekers van tweehonderd al overschreden. De Haagse politie vaardigde een noodbevel uit en zorgde ervoor dat het treinverkeer naar station Den Haag Centraal werd stilgelegd.

‘Ik vrees dat we ons doel niet bereikt hebben’

“Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de afgelopen weken”, zegt Michel Reijinga. De Amstelveense initiator van de beweging, van top tot teen gehuld in het zwart, kan op het Malieveld amper een stap zetten. Keer op keer steken breed lachende demonstranten hun hand naar hem uit. Ze willen met de voorman op de foto of vragen om een omhelzing.

“Enerzijds ben ik wel klaar met dat geknuffel”, grinnikt hij. “Het is mooi geweest. We hebben onze ergernis duidelijk gemaakt en het waren bijzondere bijeenkomsten.” Reijinga kijkt om zich heen. Aan de ene kant van het grasveld dansen demonstranten rond een man met drumstel. Elders klinkt hardcore muziek. Er lopen grijze haardossen rond, dreadlocks, vrouwen met hoofddoekjes en mannen met gezichtstatoeages. Een man op stelten, verkleed als Magere Hein, ontvangt een zelfgebakken koekje van een vrouw met hartjes op haar wangen.

“Maar aan de andere kant vrees ik dat we ons doel niet bereikt hebben. Het lijkt erop dat Rutte opnieuw premier wordt, terwijl wij willen dat de vorige kabinetsleden nooit meer aan de macht komen. Dit is dus misschien de klapper van ‘Nederland in verzet’, maar vast niet de laatste demonstratie in z’n soort.” Een jonge man klampt de voorman aan en wijst naar een hoek van het veld, waar een groepje betogers pal in het gezicht van ME’ers schreeuwt. “Nee, niet doen”, zegt Reijinga. “Laten we het rustig en netjes houden.”

Schoongeveegd

Maar vreedzaam blijft het niet. Wanneer de betogers na meerdere oproepen weigeren te vertrekken, rukt de politie op. Te voet, te paard en in busjes benaderen ze de demonstranten, die de agenten met vuurwerk, vuisten en draaiende smartphonecamera’s begroeten. Binnen een oogwenk verdwijnen zogeheten ‘romeo’s’, agenten in burger die oproerkraaiers uit de anonimiteit van grote rellen halen, met de eerste arrestant van het toneel.

Een half uur later is het Malieveld zo goed als schoongeveegd. Om klokslag vier uur, het eindtijdstip van de demonstratie, staan ook de tientallen betogers plots op, die te midden van het geknok samen stoïcijns op de grond waren blijven zitten. Ze wringen hun door de politie natgespoten haren uit, omhelzen elkaar, en lopen schouder aan schouder richting het station. “We hebben gewonnen”, roept een man de stroom mensen met gebalde vuist toe. “Vandaag wel hè?”

