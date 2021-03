De kroegbaas, de muziekschooldirecteur en de sekswerker verbijten zich: zij mogen níet aan de slag

De zonnestudio’s dachten heel even dat ze open mochten, maar nee

Toen het nieuws kwam dat de contactberoepen weer aan de slag mochten, was het plots spitsuur bij de zonnestudio’s, van My Sun in Eindhoven tot de Beautypassage in Zutphen. “De telefoon stond roodgloeiend en ik had in een mum van tijd heel veel afspraken”, zegt eigenaar Fokko Beuker van de Beautypassage. Maar het feest ging niet door, Beuker heeft al zijn klanten weer moeten afzeggen, net als Bram Vrieswijk dat moest doen in Eindhoven.

Zonnestudio’s vallen deze keer niet onder de versoepelingen van de coronamaatregelen die gelden voor contactberoepen, zoals kappers en nagelstudio’s. “Dat is precies andersom als in de eerste lockdown. Toen mochten wij wel open en kappers en nagelstylisten niet”, zegt Beuker. De branchevereniging van de sector, de SVZ, is het niet eens met de gang van zaken en stapt naar de rechter. Ze vindt een zonnebankstudio geen ‘publieke plaats’ en wil dat de rechter daar uitspraak over doet.

De sector is vooral boos over de ‘onzorgvuldige communicatie’ vanuit de overheid. “Omdat het ministerie op één en dezelfde dag eerst zwart-op-wit meldde dat de zonnestudio’s open konden en dat later terugdraaide. Reden: zonnestudio’s zijn publieke plaatsen. Nadere toelichting: geen”, aldus de boze branchevereniging, die zich erop beroept dat er nooit besmettingen zijn geweest door bezoeken aan zonnestudio’s.

De SVZ ziet geen verschil tussen het verhuren van een hotelkamer en een kamer met zonnebank. Beuker heeft er onderhand genoeg van: “We vallen buiten de boot, we worden slecht geïnformeerd en als ik noodsteun aanvraag, moet ik er acht weken op wachten.” In afwachting van het kort geding adviseert de SVZ haar leden de deuren gesloten te houden. Joost van Velzen

Dat sekswerk niet mag ‘heeft te maken met vooroordelen, niet met volksgezondheid’

Sekswerkers demonstreerden dinsdag op de Hofplaats in Den Haag. Kappers, masseurs en andere contactberoepen mogen vanaf woensdag weer aan de slag, maar sekswerkers niet. Met een rijdende peepshow kwamen zij in opstand. “Massages mogen wel, maar erotische massages niet”, zegt organisator en sm-meesteres Moira Mona. “Het enige verschil is dat de penis ook wordt gemasseerd.” Het verbieden van sekswerk is volgens haar een politieke keuze. “Het heeft te maken met vooroordelen en niet met volksgezondheid”, zegt zij. “De achterban van de VVD is vrij conservatief.”

Volgens André van Dorst, directeur van de branchevereniging voor sekswerkers Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven, zijn er goede protocollen om op een veilige manier open te kunnen. “Het coronavirus is niet seksueel overdraagbaar”, zegt Van Dorst.

“De vochtige ademzone is vooral het probleem”, zegt sm-meesteres Mona. “Die kun je vermijden door niet bij elkaars gezicht te komen en niet te zoenen.”

Sekswerkers kunnen al zeven maanden hun werk niet uitoefenen en ze hebben zij geen recht op steun. “Ik hoor dat collega’s gedwongen doorwerken”, zegt Mona. “Er gaat een filmpje rond dat een sekswerker wordt beroofd door twee mannelijke klanten. De politie bellen kan niet, want dan word je gearresteerd.”

Volgens Soa Aids Nederland leidt het verbieden van prostitutie tot meer geweld tegen sekswerkers en minder controle op soa’s en het coronavirus. Dat is niet in het belang van de branche, maar ook niet van de publieke gezondheid, schrijft het in een verklaring. Het kabinet meldde dinsdagmiddag dat sekswerkers de komende tijd niet op versoepelingen hoeven te rekenen. Jamila Meischke

Muziekscholen zien met lede ogen aan hoe getalenteerde docenten vertrekken

Sinds 15 december zijn de muziekscholen dicht en vele zijn overgestapt op online lessen. Maar lastig is het wel. “Ik hoor van tientallen docenten dat zij afscheidnemen van dit vak”, zegt Willem Smit, directeur van Muziekschool Amsterdam en Amsterdam-Noord. Vooral zzp’ers die groepslessen geven, wat online niet te doen is, zitten nu zonder werk. Die zoeken een andere baan of hebben die al gevonden.

Smit noemt een docent die tot voor kort bandleider was op zijn muziekschool. “Ineens zag ik op Linkedin dat hij had besloten om als zij-instromer naar een middelbare school te gaan. Hij heeft geen tijd meer voor ons.”

Smit vreest dat hij de gevolgen nog lange tijd zal voelen. “Als de coronamaatregelen worden versoepeld, krijg je getalenteerde mensen niet meer terug omdat zij ander werk hebben.” De grootste verliezers zijn de leerlingen van zijn muziekschool, vindt Smit. Jongeren die voorheen groepslessen volgden, kunnen zich nu niet verder ontwikkelen. “Ik vind het erg voor onze docenten en de organisatie, maar wij doen het allemaal voor onze leerlingen.” Karen Zilver

De horeca en detailhandel wilden een half uur laten zien dat het kan: verantwoord open zijn

Een halfuurtje heeft het geduurd. Zolang konden mensen dinsdag in Breda genieten van koffie, fris of bier op het terras. Op diverse plekken in de stad hadden kroegeigenaren even na twaalf uur hun tafels en stoelen buitengezet, keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. De terrassen stroomden snel vol, maar vanwege de dreiging van een coronaboete van ongeveer 4000 euro, was de actie snel weer over.

Ook Johan de Vos opende het terras van zijn kroeg Boerke Verschuren. “We hebben laten zien dat we op een verantwoorde manier open kunnen”, zegt hij. Zijn dag begon niet zo leuk, want de gevel en het terras van zijn café waren ’s nachts door onbekenden besmeurd met ketchup, omdat De Vos van plan was open te gaan.

In Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Arnhem hebben horecaondernemers ook hun terras eventjes geopend uit protest tegen de coronamaatregelen. In het Drentse Klazienaveen openden enkele winkeliers de deuren voor korte tijd. Onder meer modewinkels, een sportwinkel en de lokale Bruna waren bijna anderhalf uur geopend. Winkelend publiek steunde de actie, maar na een waarschuwing van de gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, sloten de winkels weer.

Ondanks de korte duur van de actie zijn de ondernemers tevreden. Harry Omlo, franchisenemer van de Bruna in Klazienaveen: “We wilden een statement maken en dat is gelukt. We hoeven echt geen revolutie. Wat ons betreft is de politiek nu aan zet.” Vanaf woensdag mogen winkels klanten ontvangen op afspraak, maar dat heeft volgens de ondernemers weinig zin.

