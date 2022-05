De kritieke grens van anderhalve graad opwarming komt in zicht

Het wordt een dubbeltje op zijn kant: vijftig procent kans dat één van de komende vijf jaren warmer wordt dan het doel uit het Akkoord van Parijs. Volgens een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is het net zo waarschijnlijk dat het vóór 2027 in een jaar gemiddeld anderhalve graad warmer is vergeleken met de pre-industriële tijd als dat die grens niet wordt doorbroken. We moeten er in ieder geval van uitgaan dat het recordjaar 2016, dat 1,3 graden warmer was, de komende jaren van zijn troon wordt gestoten (93 procent kans).

De onderzoekers van het WMO benadrukten bij de presentatie van hun rapport, deze week in Genève, dat het nog om een mogelijke tijdelijke overschrijding gaat. Het werd in 2016 ongekend warm doordat de opwarming van de aarde een duwtje in de rug kreeg van een krachtige El Niño, het weerfenomeen waarbij de Grote Oceaan een deel van zijn warmte afstaat aan de atmosfeer. Zo’n extra zetje zou de komende jaren voor een nieuw tijdelijk record kunnen zorgen. Waarna de temperatuur, na het wegvallen van El Niño, weer wat zakt.

Geen willekeurige statistiek

Maar, zeiden de WMO’ers er meteen achteraan, in 2016 was het nog ondenkbaar dat de gemiddelde wereldtemperatuur door een toevallige samenloop boven die anderhalve graad zou uitkomen. Dat die kans daarop nu reëel is, zou een waarschuwing moeten zijn. “Die anderhalve graad uit het Akkoord van Parijs is geen willekeurige statistiek”, zei WMO-topman Petteri Taalas. “Het is een grens. Als we die passeren zullen de gevolgen van klimaatverandering voor de mensheid en voor de gehele planeet beduidend schadelijker worden.”

Verrassend kan deze conclusie niet zijn. De uitstoot van broeikasgassen neemt wereldwijd nog altijd toe en afgezien van de piekjaren 2015 en 2016 stijgt de wereldtemperatuur gestaag. Uit datzelfde rapport blijkt dat de periode 2022-2026 zeer waarschijnlijk warmer wordt dan de jaren 2017-2021. Zelfs 2021, dat een La Niña kende, de tegenhanger van El Niño, komt met zijn 1,1 graad boven het pre-industriële niveau in de topzeven aller tijden terecht.

In het Akkoord van Parijs spraken bijna alle landen van de wereld af om de uitstoot van broeikasgassen zover terug te dringen dat de wereldtemperatuur niet meer dan twee graden zou stijgen, liefst niet meer dan anderhalve graad. Met de toezeggingen die de landen tot nu toe hebben gedaan, lijkt die twee graden volgens recente studies haalbaar. Maar de meeste toezeggingen moeten nog wel in daden worden omgezet.

