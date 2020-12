De krimpjaren zijn voorbij in Zeeland. Wat maakt de provincie populair?

Het lijkt niet veel: 498 Goesenaren erbij. Maar voor de gemeente Goes (nu 38.660 zielen) markeert het de opgaande lijn van Zeeland, dat lang bekendstond als krimpregio.

“Goes staat al jaren in de top 10 van Elsevier van plaatsen die zich het snelst economisch ontwikkelen”, zegt de trotse burgemeester Margo Mulder. Het bedrijventerrein is uitverkocht, de woningmarkt aardig verhit. Wat verklaart de aantrekkingskracht van Goes? “Wij bedienen de Bevelanden met 100.000 inwoners met ziekenhuizen, een theater en sport. En we liggen centraal, aan de A58, met een NS-station met een straks nog snellere intercity.”

De Zeeuwse winst volgt de bevolkingsprognoses die tot 2030 positief zijn. De groei moet wel van import komen, want het aantal baby’s blijft achter bij het aantal overlijdensgevallen. Zeeland kreeg er dit jaar 1789 mensen bij en komt zo op 385.459 inwoners, berekende de regionale krant PZC. Sinds 2002 bleef de groei onder de 1000 inwoners, met krimp in de crisisjaren 2011 tot en met 2013. 2020 toont daarmee de grootste toename in zo’n twintig jaar. Overigens volgen de definitieve cijfers over 2020 pas ergens in januari.

Import uit West-Brabant en Rotterdam

Gedeputeerde van Zeeland Jo-Annes de Bat (CDA) is er blij mee, want meer inwoners betekent dat het makkelijker is de culturele en sportvoorzieningen op peil te houden. Hij vermoedt dat de import bestaat uit werkenden, pensioenmigranten en jonge gezinnen. “De precieze samenstelling moeten we nog onderzoeken.”

Corona en het nieuwe thuiswerken zijn mogelijke redenen om verder weg te gaan wonen en voor Zeeland te kiezen. “Wie met zijn baas kan afspreken dat hij nog maar twee dagen fysiek aanwezig hoeft te zijn, kan vanuit Brabant of Zuid-Holland best de stap maken om hier te gaan wonen”, denkt De Bat. Burgemeester Mulder is geboren in Zuid-Holland, woonde lang in Brabant en woont sinds 2018 in Goes. Zo is zij het sprekend voorbeeld van vermenging in de buurprovincies. “De import in Goes komt zowel uit West-Brabant als uit Rotterdam”, zegt Mulder.

De huizenprijzen in de Randstad gieren de pan uit en in Zeeland is voor hetzelfde geld meer rust en ruimte te krijgen. “Mijn collega die over wonen gaat, is net bij minister Ollongren (binnenlandse zaken, red.) geweest. Zij kijkt nog te weinig naar hoe de grensprovincies in de woningcrisis kunnen bijdragen.”

De Bat vertelt dat de provincie met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt sterk heeft ingezet om Zeeuwen terug te halen en nieuwe Zeeuwen te lokken. “De komende jaren loopt ons aantal vacatures op tot zesduizend, in de zorg, de juridische hoek en de industrie. Er is hier werk genoeg.”

Vlamingen tellen niet mee

Eerder bleek al uit berekeningen van het Centraal Bureau voor Statistiek dat zestigplussers vaak niet ver uit hun regio vertrekken. Doen zij dat toch, dan staat voor deze pensioenmigranten Zeeland in de top 3, na Drenthe en Gelderland. Dat leverde Zeeland dit jaar zeker 200 migranten op, die zich vooral vestigden in Schouwen-Duiveland, Walcheren en de Bevelanden. Aannemelijk lijkt dat deze groep met de vergrijzing verder zal groeien.

Sluis (-48) en Vlissingen (-134) zijn dit jaar de enige Zeeuwse gemeenten die krompen. Maar achter elk cijfer zit een verhaal. Zo weet gedeputeerde De Bat dat in Sluis de woningen als broodjes over de toonbank gaan: “Daar kopen veel Vlamingen een huis, maar die tellen niet als inwoner mee.”

