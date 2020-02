De krappe huizenmarkt ontgaat de Kamer niet, nu nog een oplossing

De situatie van de dertigjarige onderwijzeres Emma van Baalen is illustratief voor de woningmarkt. De huizenprijzen zijn in haar woonplaats Amsterdam zo gestegen dat zij geen woning kan kopen, met haar inkomen komt zij niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en een huis huren in de particuliere sector is ook onbetaalbaar.

Emma van Baalen woont daarom noodgedwongen bij haar zus. Voor heel veel starters, ook al hebben zij een behoorlijk inkomen, is wonen onbetaalbaar geworden. Het geldt niet alleen voor de grote steden in de Randstad, maar ook voor de regio’s daarbuiten, en voor andere grote steden zoals Groningen en Maastricht.

Het overgrote deel van de Tweede Kamer ziet het probleem. Onder anderen onderwijzeres Emma van Baalen was eerder dit jaar te gast om ­erover te vertellen. Dinsdagavond debatteerde de Kamer over het tekort aan woningen. Er wordt te weinig gebouwd, vindt zowel links als rechts. Het kabinet wil jaarlijks 75.000 huizen erbij. Dat lukte vorig jaar net niet. In een brief gaf minister Stientje van Veldhoven (wonen) gisteravond toe dat ‘een onacceptabel hoog aantal mensen geen ­(eigen) huis heeft’.

Plan voor 25.000 nieuwe huizen in Almere

Om de nood te lenigen, lanceerden CDA en D66 dinsdag een plan om in Almere nog eens een grote nieuwe wijk te bouwen met 25.000 huizen. Zij willen ook een metroverbinding tussen Almere en Amsterdam. D66-voorman Rob Jetten: “Te veel jonge gezinnen, verplegers en leraren zien zich genoodzaakt de stad te verlaten. Ouderen op zoek naar een kleinere woning vinden die ook niet. Ieder antwoord op die problemen begint met bouwen.”

Maar bouwen alleen is niet genoeg, zeggen PvdA en GroenLinks. Het kabinet is te laks, vindt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. In de eerste plaats moeten de woningbouwcorporaties weer gaan bouwen voor de middeninkomens. Die taak is, overigens met steun van links, bij de corporaties weggehaald na de schandalen bij ­organisaties als Vestia en Rochdale. De top daar was druk met speculatie en dure auto’s in plaats van volkshuisvesting. De politiek besloot de corporaties terug in het hok te jagen: alleen nog bouwen voor de sociale huursector. “We hebben de corporaties te veel ingesnoerd”, constateert Nijboer nu. De PvdA vindt ook dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor sociale huur omhoog moet.

GroenLinks wil af van marktwerking bij huren

PvdA en GroenLinks willen verder de vrije markt inperken. Het puntenstelsel voor het berekenen van huren moet niet stoppen bij ruim zevenhonderd euro per maand, maar ook gelden voor hogere huren. “We willen marktwerking bij het huren afschaffen”, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. Het zou betekenen dat huren dalen en dat speculatie met huizen minder aantrekkelijk wordt. Dat drukt dus ook de huizenprijs, stelt GroenLinks.

Die linkse alternatieven deugen niet, constateert VVD’er Daniël Koerhuis. De grens van het puntensysteem voor het bepalen van de huren zou juist omlaag moeten, zegt hij. Dan komt er meer aanbod in de particuliere huursector en gaan de huren volgens hem omlaag. Verder moet het kabinet de bouw stimuleren, meent Koerhuis. Het probleem van corporaties is niet een gebrek aan bewegingsruimte en geld, maar een tekort aan bouwlocaties. Er is meer druk op gemeenten nodig om ruimte beschikbaar te stellen. “Meer bouwen is het belangrijkste. Linkse colleges in grote steden willen vooral op lege plekken in de stad bouwen. Dat is duur. Ik zeg: ga buiten de stad aan de slag en maak huizen niet ­extra duur door ze duurzaam te ­bouwen.”

