De koning vindt excuses aan Indonesië de juiste keuze

Indonesië viert dit jaar 75 jaar onafhankelijkheid van Nederland en de laatste mensen die de jaren van strijd meemaakten, leven nog.

Het koningspaar sluit donderdag het staatsbezoek aan Indonesië af. Hoogtepunt was het excuus voor de geweldsontsporingen aan Nederlandse zijde, dat Willem-Alexander als eerste Nederlands staatshoofd heeft gemaakt. De excuses van de koning kwetsten daarentegen nog levende Nederlanders die tijdens de onafhankelijkheidsstrijd (1945-’49) vochten in opdracht van de Nederlandse regering, of hun nabestaanden.

Daarmee werd het koninklijk excuus deze week onderdeel van het maatschappelijk en politiek debat over de verwerking van het postkoloniale verleden. De koning zei tijdens zijn afsluitend persgesprek op Sumatra te beseffen dat er nog steeds mensen zijn die pijn lijden. Maar hij benadrukte altijd een warm hart te hebben gehad voor veteranen, en dat ze hem allemaal dierbaar zijn. Hij hoopt dat de enkeling die nu overweegt zijn koninklijke onderscheiding weg te gooien, dit wil heroverwegen. Volgens de koning verdienen deze veteranen hun onderscheiding.

De tekst van de toespraak werd voorbereid in nauwe samenwerking tussen de koning, het ministerie van buitenlandse zaken en minister-president Rutte, aldus minister Blok die het koningspaar tijdens het driedaagse staatsbezoek vergezelde. De koning kon dit beamen. Of de koning zelf het initiatief heeft genomen, is niet bekend.

In zijn nopjes

Bij de voorbereiding was ook Indonesië nauw betrokken. Volgens de koning was zijn gastheer, president Joko Widodo, erg in zijn nopjes met de excuses. Ook van het gezicht van Widodo meende de koning tijdens de toespraak af te lezen dat die goed zijn ontvangen.

Het koningspaar heeft het bezoek met één dag bekort vanwege een tragisch bootongeluk maandag, waarbij zeven doden vielen. Dat gebeurde op Kalimantan waar het paar een natuurpark zou bezoeken. De mensen op de boten waren bezig met de laatste voorbereidingen. Twee medewerkers van de ambassade raakten gewond, maar maken het nu weer goed. Bij aanvang van het persgesprek stonden Willem-Alexander en Máxima nogmaals stil bij het tragische ongeval, dat de koning had doen terugdenken aan de aanslag op Koninginnedag 2009, waarbij ook zeven slachtoffers vielen.

Donderdagavond vliegt het koningspaar terug naar Nederland. Op de vraag of het niet raar was om zo ver van huis te zijn nu zijn land zo in de greep is van het coronavirus, antwoordde de koning bevestigend. Máxima zei dat ze zelf ook alle maatregelen hadden genomen die zijn voorgeschreven, zoals handen wassen, niet aan je gezicht zitten en geen handen schudden. De koning vond niet aan zijn baard zitten het lastigst.

Lees ook:

Wat het excuus van de koning aan Indonesië betekent

Koning Willem-Alexander heeft zijn spijt uitgesproken en excuus aangeboden voor de ‘geweldsontsporingen van Nederlandse zijde’ in de jaren van strijd na de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring op 17 augustus 1945.