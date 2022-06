De koning gaat voor het eerst op staatsbezoek in Oostenrijk. ‘Bezoek met gouden randje’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan naar Oostenrijk. Deze keer niet voor een skivakantie, maar voor een staatsbezoek van drie dagen. Traditiegetrouw op uitnodiging van het staatshoofd, bondspresident Alexander van der Bellen. Op het programma staan de steden Wenen en Graz. Het bezoek moet de goede relatie tussen de twee landen onderstrepen.

De eerste dag heeft een gouden randje, zegt Justine Marcella, journalist van tijdschrift Vorsten. Het koningspaar wordt ontvangen in de Hofburg, hét paleis van de Habsburgse aartshertogen van het voormalige Oostenrijkse keizerrijk. Ze zullen een krans leggen bij het Namenmonument, dat is gewijd aan de slachtoffers van de Holocaust. Het staatsbanket vindt vervolgens in Slot Belvedere plaats.

Verder wordt er gepraat over fietspaden, vrouwen in de wetenschap en duurzaamheid. Er gaat ook een handelsmissie mee, vertelt de koningshuis specialist. Dat is volgens haar “typisch voor de koning”: zijn eerdere staatsbezoeken stonden ook in het teken van handel. Terwijl zijn moeder, prinses Beatrix, tijdens haar tijd als koningin bijna nooit over handel sprak. Haar staatsbezoeken gingen nagenoeg altijd over cultuur.

Voor het eerst in zestig jaar

Diezelfde prinses Beatrix heeft nooit een staatsbezoek aan Oostenrijk gebracht. Het laatste lid van het koningshuis dat dit deed was Juliana, in 1962. Het is onduidelijk waarom het zo lang geduurd heeft, zegt hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert. “Maar,” zegt hij, “staatsbezoeken zijn eigenlijk niet meer echt van deze tijd.”

Zo'n bezoek kost veel tijd en geld. Daarom gaan leden van het koningshuis vaker op officieel werkbezoek. Daar zitten minder ceremoniële programmaonderdelen bij. In 1994 ging koningin Beatrix op werkbezoek naar Oostenrijk.

